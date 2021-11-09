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Hesaplara 2 bin 840 lira yatırılıyor! En az 6 ay ödeniyor, 30 gün detayı...
Başvuranların hesabına 2 bin 840 TL yatırılıyor. En az 6 ay boyunca ödeniyor. 30 gün detayı dikkat çekiyor. İşçi ve işverenler için İŞKUR büyük fırsatlar sunuyor. İşsiz kalanlar ya da iş arayanlar başta olmak üzere İŞKUR'da mesleki eğitim ve işbaşı eğitimleri programlarına katılanlar işsizlik ödeneğinin dışında günlük harçlık da alıyor. Tüm bunların yanında meslek öğrenenler burada işveren için tecrübeli eleman sıkıntısına çare oluyor.