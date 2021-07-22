Hesaplara 120 lira yatırılacak! Resmen açıklandı...

Binlerce kişi bekliyordu ve açıklandı. Hesaplara 10 ay boyunca 120 lira yatırılacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 4 bin lise ve dengi okul düzeyinde eğitim gören öğrencilere 10 ay boyunca aylık 120 TL olmak üzere toplamda 4 milyon 800 bin TL öğrenim yardımı vereceklerini açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, 2021-2022 eğitim -öğretim döneminde Denizli 'de ikamet eden 4 bin lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciye öğrenim yardımında bulunacaklarını belirtti. Başkan Zolan belirlenen şartlara uyan 4 bin öğrenciye 10 ay boyunca aylık 120 TL olmak üzere toplamda 4 milyon 800 bin TL öğrenim desteği verileceklerini duyurdu. Geçen yıl 3 bin öğrenciyi kapsayan öğrenim yardımının bu yıl 4 bin kişiye yükseltildiğini kaydeden Başkan Zolan, toplam 4 milyon 800 bin TL desteğin bugüne kadarki en büyük öğrenim yardımı olduğunu ifade etti.

'EĞİTİM OLMAZSA OLMAZIMIZDIR'

Belediye Başkan Zolan, uzun yıllar sürdürdükleri öğrenim yardımı desteğini bu yılda devam ettireceklerini vurgulayıp, Denizli'nin 19 ilçesindeki lise ve dengi okullarda öğrenim gören tüm öğrencilerin söz konusu desteğe başvurabileceğini söyledi. Başkan Zolan, geçen yıl öğrenim yardımını pandemi sürecinde de devam ettirdiklerini hatırlatıp, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız aldıkları eğitimle inşallah şehrimizi ve ülkemizi daha güzel günlere taşıyacak. Bu nedenle eğitim olmazsa olmazımızdır. Tüm imkanlarımızla eğitime olan desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Şimdiden tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.