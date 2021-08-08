Hesaplara 1.125 lira yatırılıyor! 3 ay alınmaz ise kesiliyor...

Milyonlarca kişiyi kapsıyor. Temmuz ayında zam geldi her ay hesaplara yatırılıyor, başvuru şartı var. Sosyal güvencesi olmayan, engelli, başkasının bakımına muhtaç olan her birey devlet koruması altına alınıyor. Bu kapsamda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her ay 1.125 lira maaş ödeniyor. Aylık alanın vefatı, yetim erkek çocuğun 18, yükseköğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması, aylığın aralıksız 3 ay alınmaması halinin tespitini takip eden ay başından itibaren aylıklar kesilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) her yıl düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere aylık veriyor. Bu destekten milyonlarca aile faydalanıyor. Annesi ya da babası olmayan (yetim) muhtaç çocuklar ile yüzde 40 ve üzeri engeli bulunanlara Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bağladığı maaş son olarak 1.125 liraya yükseldi. Muhtaç aylığı alan kişiler, maaşın yanı sıra sağlık hizmetinden de ücretsiz yararlanabiliyor.

ARANAN ŞARTLAR NELER?

Muhtaç aylığı bağlanacak kişinin, sosyal güvencesinin olmaması, herhangi bir gelir veya aylığının bulunmaması ve mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması gerekiyor. Ayrıca gelir getirici taşınır ve taşınmaz malının (ev gibi) bulunmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin muhtaç aylığı miktarını (1.125 lira) geçmemesi şartı da var.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler, başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise engelini belirten sağlık kurulu raporunu ekleyerek, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilir. Ayrıca genel müdürlüğün internet sitesi (vgm.gov.tr) üzerinden de başvuru yapılıyor. Aynı aileden sadece bir kişiye aylık bağlanabiliyor. Muhtaç aylığının kaç kişiye verileceği vakıfların bütçesine göre belirleniyor.

HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Maaşın ödenemeyeceği bazı durumlar var. Bunlar şöyle: Aylık alanın vefatı, muhtaçlığın ortadan kalkması ya da kişinin bakım altına alınması, yetim erkek çocuğun 18, yükseköğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması, aylığın aralıksız 3 ay alınmaması halinin tespitini takip eden ay başından itibaren aylıklar kesilir. (Posta)