Hesaplar bloke oluyor, borcu olan herkes için geçerli!

Borcu olan birçok vatandaş bilmiyor. Haciz işlemi uygulanabiliyor. Bu durumda kalan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşıyor. Özellikle son yıllarda kripto paraya olan rağbet arttı. Uzmanlar borcu olanların borçlarının kripto paralarla da hacze gidebileceğini belirtiyor. Bunun sebebi ise mal varlığı içine kripto paraların da dahil olması.

Uzmanlar, sosyal medyada yoğun olarak yer alan, bazı sanal para borsa larının icra-iflas dairelerinden gelen talepler nedeniyle kişilerin kripto para hesaplarına bloke koyduğuna ilişkin iddiaları değerlendirdi. Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Av. Kürşat Ergün, AA muhabirine, dünyada ve Türkiye'de kripto para kullanıcı sayısının ve buradan elde edilen gelirlerin giderek artması nedeniyle bazı tartışmaların yaşandığını söyledi.

Kripto paralar ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde nasıl bir yol izleneceğinin bilinmesinin önemli olduğunu belirten Ergün, özellikle sanal para hesabına icra daireleri marifetiyle haciz işleminin uygulanıp uygulanamayacağı, hesaplarına bloke konulup konulamayacağı ya da miras hukukuna konu olup olamayacağına yönelik konuların sıklıkla gündeme geldiğini kaydetti.

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Ergün, son günlerde bazı kripto para borsaları tarafından, icra iflas dairelerinden gelen müzekkereler doğrultusunda bazı işlemler yapıldığını ifade ederek, "Bu kapsamda kişilerin borsa hesaplarına tedbir konulduğu, hesaplarındaki coin değerlerinin Türk lirası karşılığında satılarak bedellerinin icra dosyalarına aktarıldığı görülmektedir." dedi.

Miras hukuku açısından da durumun benzerlik gösterdiğine dikkati çeken Ergün, şöyle devam etti:

"Kripto para borsaları, miras bırakanın borsa nezdinde tuttuğu her çeşit kripto para ve Türk lirasına ilişkin olarak miras hukukuna uygun taleplerin karşılandığı müteveffaya (ölen kişi) özgülenen hesapta bulunan kripto para ve Türk lirasına ilişkin yasal mirasçıların kendi hesaplarına transfer edilmesi, satılması, devir edilmesi gibi yasaya uygun talepleri yerine getirildiğini beyan ettiler. Konu ile ilgili olarak miras işlemleri açısından Medeni Kanunumuzda ve borç tahsil işlemleri ile ilgili olarak İcra İflas Kanunumuzda kripto para özelinde bir hüküm bulunmamaktadır."

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Ergün, bazı borsalarda yapılan işlemlere karşı itirazların olması ve konunun yargıya taşınması halinde ciddi sorunların yaşanabileceğini bildirdi.

Dünyadaki kripto para borsalarının bloke hesaplar konusuna bakışını da değerlendiren Ergün, "Halihazırda bahse konu işlemler yabancı merkezli kripto para borsaları açısından uygulanamamaktadır. Tüm bu ihtilafların giderilmesi için öncelikle kripto paraların tanımı yapılmalı ve Türk hukuk sistemi içerisinde yasal bir zemine kavuşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.