Hesabınızdaki tüm paranız gider! Kredi kartlarında şifre...

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08 Aralık 2020 Salı - 9:51 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 10:00

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor, çok önemli açıklama geldi. İnternetten alışveriş yapanlar için uyarı yapıldı. Bütün paranızı kaptırabilirsiniz. 'Oltalama' yöntemini kullanan dolandırıcılar vatandaşları mağdur ediyor. Tuzağa düşmemek için ise bu hususlara dikkat etmek gerekiyor...


Milyonlarca kişiyi ilgilendiren çok önemli uyarı geldi. İnternetten alışveriş yapanlar dikkat. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının, internet kullanan  vatandaşları bilgilendirmek ve internetin zararlarından korumak amacıyla  oluşturduğu eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın Twitter hesabından yapılan  bilgilendirmede, oltalamanın (e-dolandırıcılık-phishing) teknolojik imkanlardan  faydalanılarak oluşturulan özel yöntem ve içeriklerle, insanların kişisel ya da  hassas bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan bir dolandırıcılık türü olduğu  belirtildi.
 
Paylaşımda, oltalama mağduru olmamak, maddi ve manevi zarara uğramamak  için yapılması gerekenler şöyle sıralandı:
 
 "Zararlı olabilecek bağlantıları engellemek için içerik filtreleme  sistemleri, zararlı yazılımlar için antivirüs programları kullanılmalıdır.  Kullanılan sistem ve yazılımların lisanslı olmasına dikkat edilmeli ve  güncellemeleri zamanında yapılmalıdır.
 
İnternetten yapılan ödeme işlemlerinde  şifre koruması ve güçlü şifre kullanılmalıdır. Ödeme sistemleri tarafından  sağlanan güvenlik ve doğrulama seçenekleri atlanmamalı, şüpheli durumlarda işlem  yapılmamalıdır. İnternet üzerinden alışveriş yapılırken internet sitesi ile  bağlantının güvenli olduğuna dair sertifikalar kontrol edilmelidir.
 
Giriş bilgisi  isteyen web sitesi ve uygulamalarda kullanılan şifreler, birden fazla hesap için  kullanılmamalı, kimseyle paylaşılmamalı ve sık sık değiştirilmelidir. Güçlü  şifreler belirlenmeli, şifreler dijital veya fiziki herhangi bir ortamda kayıt  altına alınmamalıdır."
 
ŞÜPHEYLE YAKLAŞIN
 
Tanınmayan kişilerden gelen e-postalar ve telefon aramalarına karşı  şüpheyle yaklaşılması, bu tür e-postaların eklerinin açılmaması, bilgisayara ya  da telefona yüklenmemesi gerektiği ifade edilen uyarıda, şöyle devam edildi:
 
"Gelen aramalarda arayan kişi teyit edilmedikçe kişisel bilgiler karşı  tarafla paylaşılmamalıdır. Eğer kişi oltaya geldiğini ve kişisel/hassas  bilgilerini paylaştığını fark ederse hemen şifrelerini değiştirmeli, zaman  kaybetmeden ilgili kurum/banka çağrı merkezini arayarak bilgi vermelidir. Kötü  niyetli kişilere fırsat vermemek adına dikkatli davranılmalı, mağduriyet  yaşanmaması için yetkili kişi ya da resmi kurumların açıklamaları dikkate  alınmalıdır."
 

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