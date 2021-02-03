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Hesabına gelen parayı harcadı başı belaya girdi! Hapis ve para cezası...

AA |  03 Şubat 2021 Çarşamba - 17:24 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 17:24

Son dakika haberine göre; Kayseri'de tanımadığı bir kişi tarafından banka hesabına yatırılan parayı harcayan kişiye dolandırıcılık suçundan dava açıldı. Sanığa hapis ve para cezası verildi.


Kayseri'de tanımadığı birinin banka hesabına yanlışlıkla yatırdığı 3 bin 500 lirayı harcadığı iddiasıyla hakkında dolandırıcılık suçunda dava açılan sanığa 4 yıl 6 ay hapis ve 8 bin lira adli para cezası verildi.
 
5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan sanık O.A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Müşteki Y.E. ise duruşmaya katılmadı.
 
Dolandırıcılık suçundan ceza
Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istedi.
 
Sanık O.A. esasa ilişkin savunmasında, tanımadığı birinin banka hesabına 3 bin 500 lira yatırdığını, gün içinde de konuya ilişkin kendisini arayan kimse olmadığı için parayı harcadığını söyledi. Bunun suç olduğunu bilmediğini öne süren O.A, beraatını talep etti.
 
Mahkeme heyeti, sanık O.A'yı "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 6 ay hapis ve 8 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

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