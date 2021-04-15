Hesaba yattı! Bakan duyurdu geri ödeme yok...

Paraların hepsi hesaba yattı. Geri ödeme yok. Bakan sosyal medya hesabından tek tek duyurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk salgın sürecinde vatandaşlara 60 milyar liranın üzerinde doğrudan destek ve yardım sağlandığını açıkladı. Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımızın 65 bin TL tutarındaki Engelli Hibe Desteği başvurularının bugün sona ereceğini duyurdu.

Türkiye, koronavirüs salgını kapsamında vatandaşlarına verdiği desteği sürdürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk salgın sürecinde vatandaşlara 60 milyar liranın üzerinde doğrudan destek ve yardım sağlandığını bildirdi.Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 11 Mart'ta görülürken, bu tarihten itibaren salgın nedeniyle zor durumda kalanlara birçok yardım yapıldı. İhtiyaç desteklerine verilen destek hala sürerken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Sosyal Koruma Kalkanı' kapsamında yapılan yardımların miktarını bildirdi.

"60 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE DESTEK SAĞLADIK"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın! Salgın sürecinde, vatandaşlarımıza 60 milyar liranın üzerinde doğrudan destek ve yardım sağladık." ifadelerine yer verdi.

BAKAN SELÇUK TABLO PAYLAŞTI

Paylaşımda yer verilen tabloya göre Sosyal Destek Programı Faz 1'de 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, Faz 2'de 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira, Faz 3'de 2 milyon 61 bin 527 haneye 2 milyar 61 milyon 527 bin lira ödeme yapıldı.

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında ise 2 milyon 77 bin 365 haneye 2 milyar 77 milyon 365 bin lira destek sağlandı. Kısa Çalışma Ödeneği çerçevesinde 3 milyon 765 bin 541 çalışana 31 milyar 563 milyon 334 bin 292 lira, Nakdi Ücret Desteği ile 2 milyon 548 bin 335 çalışana 10 milyar 240 milyon 917 bin 966 lira, İşsizlik Ödeneği ile bir milyon 48 bin 409 kişiye 5 milyar 634 milyon 259 bin 143 lira ödendi.

Normalleşme Desteği olarak da 3 milyon 183 bin 435 çalışana 4 milyar 34 milyon 225 bin 189 lira ödeme yapıldı. Böylece, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan destek ve yardımlar 60 milyar 38 milyon 892 bin 590 liraya ulaştı.

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımızın 65 bin TL tutarındaki Engelli Hibe Desteği başvurularının bugün sona ereceğini duyurdu. Proje başvurularının 11 Mart itibarıyla e-Devlet üzerinden yapıldığını hatırlatan Selçuk, “Elektronik başvuru sistemi sayesinde engellilerimize kolaylık sağlıyoruz. Ülkemizin neresinde bulunursa bulunsun engelli vatandaşlarımız son güne kadar proje başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilir” dedi.

Proje kapsamında daha fazla engelli vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini bildiren Bakan Selçuk, “Engelli Hibe desteğimizde yeni bir dönemi başlattık. Geçmişte elden veya posta yoluyla aldığımız Engelli Hibe Desteği proje başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyarak online başvuru yapmalarını sağlıyoruz. Bu sayede daha fazla engellimizin girişimciliğine destek olmak istiyoruz. Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Biliyoruz ki; hayaller engelsizdir” diye konuştu.