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Hesaba yatıyor! Zam geldi, 862 lira...

03 Şubat 2021 Çarşamba - 9:42 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 9:59

Millî Eğitim Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Binlerce kişi bekliyordu, karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireyler ile dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olan bireylere verilen devlet desteği arttı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen tutar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak.


Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde  engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer  vergisi (KDV) hariç, bireysel eğitim için aylık 862 lira, grup eğitimi için aylık  241 lira olacak.  Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 2021 Yılı Özel  Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin  Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere  yürürlüğe girdi.

Buna göre, Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu ile asgari  yüzde 20 engelli olduğu, 18 yaş altı çocukların ilgili raporla özel gereksinimi  bulunduğu tespit edilen, özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon  merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme,  zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireyler ile dil ve konuşma, özel öğrenme  güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerden, ilgili destek eğitim  programında belirtilen yaşlardaki bireylerin eğitim giderlerinin her yıl  Bakanlıkça belirlenen tutarı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan  ödenekten karşılanıyor.

Bu kapsamda 2021'de özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve  rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden  karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 862 lira, grup eğitimi  için aylık 241 lira olarak belirlendi.

Söz konusu tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla  konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.Eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda  bulunarak fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda, bu tutarların iki katı  kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen geri alınacak. Bu fiillerin  özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından  tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilecek.

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