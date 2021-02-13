Hesaba yatıyor! Zam geldi, 12 bin 979 lira...

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Birçok kişi bu ödemeden haberdar değil. Ocak ayı itibarıyla zam geldi. Annelerin çalışsın çalışmasın bazı desteklerden yararlanma hakkı var. Bunlardan bazılarını çalışan anneler bazılarını ise çalışmasa da tüm anneler alabiliyor. Ocak ayı itibarıyla zam geldi çalışan ve doğum yapan bir anneye toplam 12 bin 979 lira ödeniyor. İşte doğum yardımı ve ödenekleri...

Yasalarımız istifa edene tazminat ödenmemesini hükme bağlamış durumda. Ancak bunun önemli bir istisnası ise 3600 günü doldurmak. Annelerin çalışsın çalışmasın bazı desteklerden yararlanma hakkı var. Yeni Asır yazarı Faruk Erdem kıdem tazminatı ve doğum yapan annelere yapılan ödemeleri kaleme aldı...

Tabi bazı şartları da var.Yasalarımıza göre kendi isteği ile sebepsiz ayrılanlar (haklı fesih hariç) kıdem tazminatı alamıyor. Ancak halen geçerli olan 1475 sayılı yasanın 14. maddesinde kıdem tazminatı alınacak durumlar sayılırken bazı istisnalar da eklenmiş durumda. Burada istifa halinde yani kendi isteği halinde de işçilerin tazminat alabilecekleri belirtiliyor. Yasa tazminat alınacak halleri şöyle sıralıyor:

1)İşveren tarafından sebepsiz çıkartılmak

2)İşçinin haklı fesih ile ayrılması

3) Muvazzaf askerlik sebebiyle ayrılmak

4) Emeklilik dolayısıyla ayrılmak

5) Emeklilik için yaş dışındaki diğer şartları yerine getirip ayrılmak

6)Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi

7) İşçinin ölümü sebebiyle. Bu maddelerden beşinci olan sizin durumunuzla ilgili. Yani emeklilik için yaş haricinde prim ve yıl şartını tamamlamış olmak tazminat için yeterli sayılıyor. Ancak burada da bir tarih gündeme geliyor. O da 8 Eylül 1999. Bu tarihten önce ve sonra emekliliği hak etme şartları farklı olduğu için tazminatlar da değişik hesaplanıyor. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar en az 3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini doldurduklarında yaş hariç emeklilik hakkını elde ediyorlar. Dolayısıyla bu gün 3600 günü yani 10 yıllık primi olan bir çalışan eğer son işyerinde de en az 1 yıl çalışmış ise Bu maddelerden beşinci olan sizin durumunuzla ilgili. Yani emeklilik için yaş haricinde prim ve yıl şartını tamamlamış olmak tazminat için yeterli sayılıyor. Ancak burada da bir tarih gündeme geliyor. O da 8 Eylül 1999. Bu tarihten önce ve sonra emekliliği hak etme şartları farklı olduğu için tazminatlar da değişik hesaplanıyor. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar en az 3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini doldurduklarında yaş hariç emeklilik hakkını elde ediyorlar. Dolayısıyla bu gün 3600 günü yani 10 yıllık primi olan bir çalışan eğer son işyerinde de en az 1 yıl çalışmış ise SGK 'dan bir yazı alarak kıdem tazminatını işyerinden talep edebilir ve kendi isteği ile ayrılabilir.

8 Eylül 1999 sonrasında ise emeklilik hak etme şartları değişiyor. Bu tarihten 20 Nisan 2008 tarihine kadar sigortalı olanlar için emeklilik şartları 7 bin gün ve erkeklerde 60, kadınlarda ise 58. Kısmi emeklilik için ise 25 yıl ve 4500 gün gerekiyor. Dolasıyla bur tarihten sonra sigortalı olan birisi için tazminatı alabilme durumu ancak 7 bin günü tamamladığında ya da 25 yıl 4500 günü tamamladığında ortaya çıkıyor. Siz de 2002 girişinize göre tazminat alabilmeniz için ya 7 bin günü tamamlayacaksınız ya da 25 yıl bekleyip yani 2027'de 4500 gününüz tamam olduğu için tazminat talep edebileceksiniz.

ANNEYE EN AZ 12 BİN 979 LİRA

Annelerin çalışsın çalışmasın bazı desteklerden yararlanma hakkı var. Bunlardan bazılarını çalışan anneler bazılarını ise çalışmasa da tüm anneler alabiliyor.

Üç türlü ödeme yapılıyor:

1-Doğum parası: Bu ödeme devlet tarafından 2015 Mayıs ayı sonrası doğan her çocuk için yapılıyor. Eğer 1. çocuksa 300, ikinci ise 400, üçüncü ve daha fazla çocuk varsa 600 lira çalışsın çalışmasın tüm annelere ödeniyor.

2-Emzirme ödeneği: Bu para ise doğum sonrası tek seferlik çalışıyorsa annenin kendisine çalışmıyorsa çalışan eşine ödeniyor. Bu yıl için 225 lira.

3-İş göremezlik ödeneği: Bu ödeme ise çalışan anneler için. Anneler doğumdan önce 8 doğumdan sonra 8 olmak üzere 16 hafta izin yapıyor. Bu izin sırasında raporlu olan annelere 112 günlük ücretleri brüt ücret üzerinden 3'te 2 oranında ödeniyor. Bu üç ödemeyi de alan bir anne için en az ödeme 12 bin 979 lirayı buluyor. Maaş arttıkça rakam da artıyor.