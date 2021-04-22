Hesaba yatıyor! Son dakika kararı 1500 lira…

Milyonlarca kişi bekliyordu peş peşe kararlar geliyor. 1500 lira hesaba yatıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldıklarını bildirdi. Turizm sektöründe mayıs sonu biten KDV indirimleri haziran sonuna kadar uzatıldı. Yiyecek-içecek alanında faaliyet gösteren işyerlerinin çalışanları için nisan- mayıs aylarında geçerli olacak 1.500 TL’lik destek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda geçtiğimiz hafta kabul edildi. 2 milyona yakın çalışan doğrudan etkilendi. Yeni kapama kararıyla 300 binden fazla çalışanımızın Nisan ve Mayıs aylarında destek kapsamına alınması bekleniyor.

Gazetevatan yazarı İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır yazdı… Yiyecek-içecek alanında faaliyet gösteren işyerlerinin çalışanları için nisan- mayıs aylarında geçerli olacak 1.500 TL’lik destek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda geçtiğimiz hafta kabul edildi.

Pandeminin en çok zarar verdiği sektörlerden biri olan ve ülke ekonomisine katkısı 130 milyar TL’nin üzerinde olan yiyecek içecek sektöründe 2 milyona yakın çalışan doğrudan etkilendi. Bugüne kadar işyerlerinin nace kodlarına göre destek kapsamına alınan çalışan sayısı ise yaklaşık 600 bin kişi. Bakanlığın yayınladığı kısa çalışma ve nakdi ücretsiz izin başvurularını incelediğimizde yeni kapama kararıyla 300 binden fazla çalışanımızın Nisan ve Mayıs aylarında destek kapsamına alınması bekleniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KARARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Haftası dolayısıyla turizm sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan "Toplantımız esnasında sektör temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilme kararı aldık. Ayrıca turizm sektöründe mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesinin de yararlı olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık" dedi. Böylece kısa çalışma ödeneği de uzatıldı. Ayrıca süreçte yeni tedbir kararlarıyla etkilenen diğer sektörlere bu destek devam edecek mi sorusuna son dakika güncellemesiyle cevap verildi.

FAALİYETLERİ DURDURULAN TÜM SEKTÖRLER DESTEK KAPSAMINA ALINIYOR

İlk açıklanan kararda desteğin sadece yiyecek içecek sektörüne verilmesi ilan edilmişti ancak yaşanan son gelişmelerle bu karar “faaliyeti durdurulan sektörler” olarak değiştirildi.

Verilen önergeyle, faaliyetleri durdurulan sektörlerdeki personel için de 2021 yılı nisan ve mayıs aylarına yönelik, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme gerçekleştirilecek. Halen nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya çıkarılacak.

HANGİ SEKTÖRLER YARARLANACAK?

Spor ve eğlence eğitim kursları (futbol dövüş sanatları jimnastik binicilik yüzme dalgıçlık paraşüt briç yoga vb. eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dahil temel orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç),

• Spor tesislerinin işletilmesi (futbol hokey paten golf vb. sahaları yarış pistleri stadyumlar yüzme havuzları tenis kortları bovling alanları boks arenaları vb. tesisler)

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• Yüzme kulüplerinin faaliyetleri, form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri,

• Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri,

• Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri,

• Bilardo salonlarının faaliyetleri, Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi,

• Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür, makyaj, kalıcı makyaj vb.nin bir arada sunulduğu salonlar) (Sağlık bakım hizmetleri hariç.),

• Hamam, sauna vb. yerlerin faaliyetleri, Kaplıca ılıca içmeler spa merkezleri vb. yerlerin faaliyetleri (Konaklama hizmetleri hariç.),

• Zayıflama salonu masaj salonu solaryum vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri (Form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç.).

ÜCRETSİZ İZİN DESTEK ŞARTI ESNETİLECEK TUTAR 1.500 TL OLARAK UYGULANACAK

17 Nisan 2020 tarihinden önce sigorta girişi olan çalışanlar, nakdi ücretsiz izin desteğinden yararlanma hakkına sahip oldular ancak 17 Nisan tarihi sonrası işe girmiş olanlar destek kapsamına alınamıyordu. Yeni düzenleme ile destek kapsamı dışında kalan tüm çalışanlar nakdi ücretsiz izin desteğinden yararlandırılacak.

Faaliyetleri durdurulan sektörlerdeki personel için de 2021 yılı nisan ve mayıs aylarına yönelik, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme gerçekleştirilecek. Halen nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya çıkarılacak.

Yani Nisan ve Mayıs aylarında nakdi ücretsiz izin desteği 1.431 TL yerine 1.500 TL olarak uygulanacak.