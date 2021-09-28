Hesaba yatıyor! Bakan duyurdu 1.631...

Milyonlarca kişi bekliyordu ve beklenen açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dört nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 179 milyon liralık ödeme yapılacağını açıkladı. Paralar hesaba yatıyor...

Destekten ihtiyaç sahibi yaklaşık 2.7 milyon kişi yararlanıyor. Yanık, eylül ayındaki ‘şartlı eğitim ’, ‘şartlı sağlık ’, ‘çoklu doğum’ ve ‘kronik hastalık’ yardımları kapsamında yapılansosyal yardım ödemelerinin bugün itibarıyla tamamlanacağını söyledi.Ödeme tutarı, ilkokula giden kız çocukları için aylık 50 lira, erkek çocukları için 45 lira. Ortaöğretimde ise erkek öğrenciye aylık 55 lira, kız öğrenciye aylık 75 lira ödeniyor. Ödemeler 2 aylık olarak PTT hesaplarına yatıyor. Yardım için ailenin sosyal güvencesinin olmaması gerekiyor.

ŞARTLI SAĞLIK

0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığı ’nın belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardım yapılıyor. 0-6 yaş arası çocuklara, kız veya erkek fark etmeksizin aylık 45 lira (en fazla 72 ay), gebe kadınlara (en fazla 9 ay), lohusa kadınlara (en fazla 2 ay) aylık 45 lira ve hastanede doğum yapan kadınlara bir kereye mahsus olmak üzere 100 lira tutarında destek veriliyor.

ÇOKLU DOĞUM

Muhtaç ailelere ikiz, üçüz gibi çoklu doğum sonrasında 0-24 ay arası çocukların bakımı için çocuk başına 150 lira ödeniyor. 2 ayda bir yatırılan yardım en fazla 24 ay sürüyor. Gelir şartı 852 lira.

KRONİK HASTALIK

Tüberküloz ve SSPE hastalarına düzenli olarak aylık 1.798 lira ödeniyor. Silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az yüzde 15 oranında kaybedenlere de ödeme yapılıyor. Hafif silikozis aylığı (yüzde 15-34) 1.426 lira, orta silikozis aylığı (yüzde 35-54) 1.631 lira, ağır silikozis aylığı (yüzde 55 ve üzeri) ise 1.816 lira.