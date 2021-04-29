Hesaba yatıyor! 7 bin lira hibe desteği...

Milyonlarca kişi merakla bekliyordu ve müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. 3 ay 1000 lira hibe ve 750 lira kira desteği ile ilgili flaş karar. Ödeme 4 aya çıkarıldı. Böylece büyükşehirlerde gelir kaybı için 4 bin, kira yardımı için de 3 bin lira ödeme yapılacak. Diğer illerde ise 6 bin lira ödenecek.

Kira, gelir kaybı ve ciro kaybı ile ilgili düzenleme geçtimiz yılın aralık ayında Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 3 ay boyunca gelir kaybı için 1000 TL, kira yardımı kapsamında ise büyükşehirlerde 750 TL, diğer illerde ise 500 TL destek ödemesi yapılıyordu. Kararın ardından kira desteği yardımına ilgi çok büyük oldu. Koronavirüsten dolayı zor zamanlar geçiren esnaflara verilen kira desteği başvuru süresi 30 Nisan tarihine kadar uzatılmıştı. Kira, gelir kaybı başvuru işlemi e Devlet ekranından gerçekleştiriliyor. Destek başvurusunun uygun bulunan esnafın ödemeler banka hesabına yapılıyor.

4 AYA ÇIKARILDI

Ödemelere ilişkin bir müjde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan "Salgının, faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflarımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteğiyle, 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteği süresini 1 ay daha uzatıyoruz" dedi. Böylece gelir desteği 4 bin, kira desteği de 3 bin liraya yükseldi.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YARDIM Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz. Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Belediyelerimiz başta olmak üzere çeşitli kurumlarımız da bu süreçte milletimizi pek çok proje ile desteklemeyi sürdürüyor." dedi.Tüm müjdelerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Böylece esnafımıza, işletmelerimize, iş dünyamıza şu sıkıntılı dönemde yeni bir nefes alma imkanı sağladığımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARI

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik , tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde, iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)

2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı; Büyükşehir belediye sınırları içinde 2019 takvim yılı için 9.000 TL'yi aşmamak (2020 takvim yılı için 11.000 TL)• diğer yerlerde 2019 takvim yılı için 6.000 TL'yi aşmamak (2020 takvim yılı için 7.000 TL)

3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak.

ESNAFLARIN KİRA YARDIMINDAN YARARLANMA KOŞULLARI

Destek programından yararlanma koşulları da belirlendi. Buna göre, bu destek programından, 14 Aralık'tan önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabiliyor. Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamıyor.

Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabiliyor. Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabiliyor.

Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyetinin faal olarak devam etmesi gerekiyor.Destek başvurusu yapanın faal olmadığının anlaşılması durumunda bu kişilere ödeme yapılmıyor.Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmiyor.

ESNAFA KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?

Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ile bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebildi. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılıyor.Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname, elektronik ortamda onaylanıyor.

Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, söz konusu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi isteniyor. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmayıyor. Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren 10 gün içinde Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne itiraz edebiliyor.