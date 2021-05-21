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Hesaba yatıyor 5000 lira hibe ödemesi resmen başladı...

AA |  21 Mayıs 2021 Cuma - 8:26 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 8:40

Milyonlarca kişi bekliyordu 5 bin ve 3 bin lira hibe desteği ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayınlandı ve ödemeler için süreç başladı. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... Hibe desteğinden kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları yararlanacak...


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan  bazı işletmelere 5 bin lira, bazı işletmelere de 3 bin lira hibe desteği  ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. "Esnaf Ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını  Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar" yürürlüğe girdi.Buna göre, hibe desteği, Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak  ödenekten karşılanacak ve Bakanlık tarafından hazırlanacak destek programı  çerçevesinde doğrudan verilecek.Hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere faaliyet konuları Bakanlık  tarafından belirlenecek iki ayrı grup için 5 bin lira ve 3 bin lira olacak. Hibe desteğinden, 17 Mayıs tarihi itibarıyla gelir vergisi  mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet  konuları üzerinden faydalanacak.
 
Hibe desteğinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça  belirlenecek.Ticaret Bakanı Muş, esnafa yönelik açıklanan hibe desteklerine ilişkin  bilgi verdi:  - "1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı  grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek"  
 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 1 milyon 384 binden fazla  esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği  verileceğini bildirdi.  Muş, hibe  desteklerine ilişkin şunları kaydetti: "1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4  milyar 622 milyon liralık destek verilecek. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay  bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci  yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi  işletmeler yer almaktadır. Sayıları  toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir  defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır.
 
 İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar,  seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto  yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları,  camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular,  tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır." İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar,  pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve  pazarcıların da dahil olduğunu ifade eden Muş, "Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın  işletmemizi kapsayan bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira  hibe ödemesi yapılacaktır." ifadesini kullandı.
 
  
    

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