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Hesaba yatırılıyor! 3 bin 595 liraya yükseldi...
Yaşlı maaşı, engelli maaşı... Zam geliyor. 3 bin 595 liraya çıkıyor. Devlet yardıma muhtaç vatandaşların yardımına koşuyor. Yapılan yüzde 8.45 zam oranına göre 65 yaş aylığı 763 liradan 827 liraya çıktı. Huzurevi, yetiştirme yurdu gibi sosyal hizmet kuruluşlarında kalanlara verilen harçlıklar da zamlandı. Harçlık yaşlılarda 280 liradan 303 liraya, 6-12 yaş arası engellilerde 111 liradan 120 liraya, 13-18 yaş arası engellilerde 167 liradan 181 liraya, 18 yaş üstü engellilerde 224 liradan 243 liraya çıktı. Öte yandan bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da memur zammı ile 3 bin 315 liradan 3 bin 595 liraya çıktı. İşte sosyal yardımlara yapılan zamlarla ilgili tüm detaylar...
Devlet ekonomik ve sağlık aksından durumu iyi olmayan vatandaşlara yardım elini uzatıyor. Bu kapsamda özellikle yaşlılara, yaşlıların bakımını üstlenen akrabaya, raporla engelli olduğu tespit edilen ve sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlara belli şartlarda karşılıksız ödeme yapıyor. Bu ödemeler temmuz itibarıyla zamlandı.