Hesaba en az 930 lira yatıyor! Yüz binlerce çalışana güzel haber...

Kamu işçileri ve 4/D’li sürekli işçilere her yıl dört taksit halinde ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. 2020 yılına ait ilave tediyelerin ilk taksidi 31 Ocak’ta, ikinci taksidi ise 22 Mayıs’ta verilmişti. Kadro alan taşeronlar dahil yaklaşık 1 milyon işçiye ikramiyenin üçüncü taksidi de 27 Temmuz ’da yani Kurban Bayramı’ından önce yatmıştı. Yılın dördüncü ve son taksit ödemesi ise 14 Aralık’ta (bugün) hesaplara aktarılacak. En düşük ödeme 930 lira civarında olacak. Gelir Vergisi’nde birçok çalışan yüzde 20’lik dilime girdiği için bu ay ödenecek olan ilave tediye tutarları, geçmiş dönemlerden daha az olacak. Belediye şirketlerine geçen taşeron işçilere ise ilave tediye ödemesi yapılmıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi. Bakan Selçuk, ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini belirtti. Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemiz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.