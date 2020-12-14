Hesaba en az 930 lira yatıyor! Yüz binlerce çalışana güzel haber...

Kamu işçileri ve 4/D’li sürekli işçilere her yıl dört taksit halinde ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. 2020 yılına ait ilave tediyelerin ilk taksidi 31 Ocak’ta, ikinci taksidi ise 22 Mayıs’ta verilmişti. Kadro alan taşeronlar dahil yaklaşık 1 milyon işçiye ikramiyenin üçüncü taksidi de 27 Temmuz’da yani Kurban Bayramı’ından önce yatmıştı. Yılın dördüncü ve son taksit ödemesi ise 14 Aralık’ta (bugün) hesaplara aktarılacak. En düşük ödeme 930 lira civarında olacak. Gelir Vergisi’nde birçok çalışan yüzde 20’lik dilime girdiği için bu ay ödenecek olan ilave tediye tutarları, geçmiş dönemlerden daha az olacak. Belediye şirketlerine geçen taşeron işçilere ise ilave tediye ödemesi yapılmıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi. Bakan Selçuk, ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini belirtti. Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemiz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
TEDİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?
6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:
Genel ve katma bütçeli kurumlar,
Özel bütçeli idareler,
Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,
Kamu iktisadi teşekkülleri,
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir. (Posta)