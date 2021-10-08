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Hesaba bugün yatıyor! Bakan resmen duyurdu...

08 Ekim 2021 Cuma - 8:13 | Son Güncelleme : 08 10 2021 - 8:13

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren ödeme açıklaması geldi. Bakan resmen duyurdu. Bakan Pakdemirli üreticilerin mazot, gübre, mısır destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.


Destek ödemeleri hakkında flaş açıklama geldi.  Paralar banka hesaplarına yatırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından üreticileri desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Bakan Pakdemirli şu paylaşımda bulundu:"Hububat, baklagil dane mısır desteği kapsamında 4 milyon 362 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 613 bin lira, mazot gübre desteği kapsamında 2 milyon 237 bin lira, sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 570 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 624 bin lira olmak üzere toplam 19 milyon 408 bin liralık destek ödemelerini 8 ekim cuma günü üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."
 
 

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