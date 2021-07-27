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Hesaba 1797 lira yatırılıyor! Zam geldi karşılıksız ödeme...
Milyonlarca kişiye ödeniyor. Tek tek açıklandı. Sadece kimlikle başvurmak yeterli oluyor. İşte ihtiyaç sahipleri için çok önemli olan 15 destek...
Devletin ihtiyaç sahiplerine sunduğu karşılıksız destekler artarak devam ediyor. Çok fazla bilinmeyen bu yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sağlanıyor. Üstelik destekler temmuz itibarıyla arttı. Sadece kimlik kartıyla başvuru yapılabilen ödemeler için ‘Alo 144 Sosyal Yardım Hattı’ndan ve sosyal yardımlaşma vakıflarından detaylı bilgi almak mümkün.