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Hesaba 1.797 lira yatırılıyor! Zam geldi karşılıksız, kimlikle alınıyor...
Devletin ihtiyaç sahiplerine sunduğu karşılıksız destekler artarak devam ediyor. Çok fazla bilinmeyen bu yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sağlanıyor. Üstelik destekler temmuz itibarıyla arttı. Sadece kimlik kartıyla başvuru yapılabilen ödemeler için ‘Alo 144 Sosyal Yardım Hattı’ndan ve sosyal yardımlaşma vakıflarından detaylı bilgi almak mümkün. İşte ihtiyaç sahipleri açısından çok önemli olan 15 destek...