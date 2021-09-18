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HES uygulamasıyla ilgili flaş karar! Tek tuşla görülebilecek

AA |  18 Eylül 2021 Cumartesi - 14:25 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 14:33

HES uygulamasıyla ilgili son dakika kararı! Artık güncellendi. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşılarına dair yeni bir alan ekledi. Uygulamaya bir süre önce "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonu eklenmişti. Yeni güncelleme ile "aşı adı" ve "geçerli olduğu ülkeler" başlıklı alanlara da yer verildi.


Bakanlığın Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği HES uygulamasında güncellemeye gidildi.
 
Uygulamaya bir süre önce "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonu eklenirken, yeni güncelleme ile "aşı kartları" sayfasında yer alan kart bilgilerinde, "aşı adı" ve "geçerli olduğu ülkeler" başlıklı alanlara yer verildi. 
 
Böylelikle vatandaşlar, yurt dışı seyahatlerde karşılaşabilecekleri olası problemler karşısında, yaptırdıkları aşının geçerli olduğu ülkeler hakkında ülke otoriteleriyle bilgi paylaşımında bulunabilecek.  
 
RİSKLİ VEYA RİSKSİZ DURUMU TEK TUŞLA GÖRÜNTÜLENEBİLECEK 
 
HES'te ayrıca ana menü üzerine "Durumumu Görüntüle" isimli yeni bir alan da eklendi.
 
Böylelikle kişilerin HES kodunu görmesine ya da seçmesine gerek kalmadan direkt olarak riskli veya risksiz durumunu gösterir ekran açılacak.
 

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