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HES uygulamasında büyük yenilik! Tek tuşla...

AA |  20 Ağustos 2021 Cuma - 17:50 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 18:00

Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, Sağlık Bakanlığı’ndan yeni bir hamle geldi. Mücadelede önemli bir yere sahip olan Hayat Eve Sığar uygulamasında flaş bir yeniliğe imza atıldı. Yapılan son güncelleme, ülke içindeki ve ülkeler arasındaki seyahatlerde büyük kolaylık sağlayacak.


Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına Avrupa Birliği (AB) uyumlu sağlık pasaportu butonu eklendi. 
 
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği HES uygulaması, güncellendi. Eklenen yeni özellikle uygulamaya AB uyumlu sağlık pasaportu butonu ekledi. 
 
Uygulama, ülke içinde ve ülkeler arası seyahatlerde aşı, bağışıklık ve diğer sağlık bilgilerinin ülke otoriteleri ve hava yolları firmalarıyla paylaşılmasına olanak tanıyor. 
 
 
Vatandaşlar, ana ekranda yer alan "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonuna tıkladığında Sağlık Bakanlığınca geliştirilen HealthPass uygulamasına yönlendiriliyor. 
 
HealthPass telefona yüklendikten sonra ilgili talimatlar uygulanarak Dijital Sağlık Sertifikası oluşturulabiliyor.

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