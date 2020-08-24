Sağlık Bakanlığı'nın corona virüs salgını ile mücadele kapsamında geliştirdiği HES uygulamasına 'İhbarda Bulun' özelliği geldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların salgına ilişkin bilgi alması için geliştirilen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına ihbarda bulun özelliği eklendi.

Fotoğraf eklemenin de mümkün olduğu ihbarda bulun özelliği ile vatandaşlar kurallara uymayanları şikayet edebilecek.

NASIL İHBARDA BULUNULUR?

Uygulamanın ana ekranında yer alan ihbarda bulun sekmesine tıklandığında 'başlık / işletme adı', 'açıklama', 'adres' bilgileri isteniyor.

İhbar butonuna tıklandığında 'Bilgileriniz 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.' uyarısı çıkıyor.