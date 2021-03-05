HES şikayet! HES ihbar nasıl kullanılır? İhbar dönemi başladı!

Kontrollü normalleşme resmen başladı. Risk devam ediyor. Pek çok yeni kural getirildi. Kontrollü normalleşmenin en önemli şartı ise kurallara uymak... Riskli iller başta olmak üzere hiçbir kuralsızlığa geçit verilmeyecek. Uzmanlar ve yetkililer kurallara uyulmazsa vakaların artacağı ve risk haritasının değişeceği uyarısında bulunuyor. İlk görev vatandaşa verildi. Kuralları uymayanları ve direnenleri ihbar dönemi başladı. Yetkililer “Kurallara uymayanları HES uygulamasından bize ihbar edin ki yeniden kapanmayalım.” diyor. Peki, HES ihbar nedir? HES (Hayat Eve Sığar) ihbar nasıl kullanılır? HES (Hayat Eve Sığar) uygulaması üzerinden nasıl ihbar edilir? İşte kontrollü normalleşme döneminde kuralları uymayanları şikayet edebileceğiniz HES ihbar ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Tüm dünya gibi Türkiye de koronavirüsle bir yılı aşkın süredir mücadele ediyor. Kapanmalar, izolasyonlar, cezalar ve aşı derken ülkede kontorollü normalleşme sürecine resmen başladı. Vaka sayıları ve risk durumları il il belirlendi ve yeni kurallar da normalleşme ile birlikte geldi.

Normalleşmenin en önemli şartı ise kurallara uymak... Salgının başında devreye alınan HES kodu uygulaması önce ulaşımda ve sınavlarda sonra da toplumun genelinde bir kural haline geldi. Şimdi ise HES uygulaması kuralları uymayanları ihbar etmek için kullanılacak. Kontrollü normalleşmede vatandaşa büyük görev düştüğünü belirten yetkililer şimdiden “Kurallara uymayanları HES uygulamasından bize ihbar edin ki yeniden kapanmayalım.” uyarısı yapmaya başladı bile. Peki, HES ihbar nedir? HES (Hayat Eve Sığar) ihbar nasıl kullanılır? HES (Hayat Eve Sığar) uygulaması üzerinden nasıl ihbar edilir? İşte kontrollü normalleşme döneminde kuralları uymayanları şikayet edebileceğiniz HES ihbar ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan böyle yüksek ya da çok yüksek riskli iller için farklı tedbirler alınacağını duyurmuştu. Kurallara uyan illerde ise hayat daha normal olacak. İllerin iki haftalık süreyle vaka artışları kontrol edilecek. Vaka sayısını düşüren iller açılmayla ödüllendirilecek, diğer iller ise yasaklarla gündeme gelecek. Bu nedenle görev vatandaşa düşüyor.

GÖREV VATANDAŞTA! UYMAYANI İHBAR EDİN!

Yetkililer de vatandaştan destek bekliyor. Kırklareli Valiliği vatandaşlara, kuralları ihlal edenleri ihbar etmeleri çağrısında bulundu, ‘Dinamik Denetim Süreci´nde kuralları ihlal edenlerin ihbar edilmesini istedi. Valilik açıklamasında, “HES (Hayat Eve Sığar) uygulaması üzerinden ‘ihbarda bulun’ özelliği ile kural ihlallerini bildirin, salgının kontrol altına alınmasına destek olun” denildi.

HES (HAYAT EVE SIĞAR) UYGULAMASI ÜZERİNDEN NASIL İHBAR EDİLİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından devreye alınan “Hayat Eve Sığar” uygulamasındaki “ihbar” bölümü ile işletmeler ya da toplu etkinliklerde maske, mesafe ya da hijyen kurallarına uyulmaması durumunda, yetkililere bildirimde bulunulabiliyor. İhlal bildirimi, en yakında yer alan denetim ekibine, tıpkı filyasyon sisteminde olduğu gibi mobil olarak bildirilerek, anında değerlendiriliyor.

Ana menüde bulunan “İhbarda Bulun” menüsünden başlık ya da işletme adı belirtilerek, ihlalin açıklaması ve açık adres belirtiliyor ya da konum paylaşılabiliyor. Hatta ihbara ait fotoğraf da uygulama üzerinden eklenebiliyor.

Bu ihbar yapıldıktan sonra emniyet derhal harekete geçiyor ve ihlal yaptığı iddia edilen yer veya kişileri yerinde denetliyor.

Böylece milyonlarca kişinin hayatını kaybettiği COVID-19’a karşı mücadele daha sıkı yürütülmüş oluyor. Ayrıca diğer birimler de, koronavirüs önlemleriyle ilgili rutin kontrollerini sürdürüyor.

1. Hayat Eve Sığar uygulamasına girin, konumunuzu açıp ihbarda bulun butonuna basın.

2. İhbar ve ihlal türünü açılan sekmeden seçin, alandan fotoğraf çekmek isterseniz butona basın.

3. İhbar ve ihlal türünü açılan sekmeden seçin, alandan fotoğraf çekmek isterseniz butona basın.

4. Daha sonra alandan çektiğiniz veya galeriden seçtiğiniz fotoğrafı ekleyin.

4. Fotoğrafı ekledikten sonra gönder tuşuna basın, ihbarınızın alındığına dair mesaj göreceksiniz.