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HES kodu zorunlu olan yerler nereler? İşte HES kodu kontrolü yapılacak yerler!

15 Mart 2021 Pazartesi - 14:25 | Son Güncelleme : 15 03 2021 - 14:25

İstanbul'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereğince, İstanbul'da birçok yere girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu, uygulamaya konuldu. Peki, İstanbul'da HES kodu zorunlu olan yerler nereler? İşte HES kodu kontrolü yapılacak yerler...


Türkiye'de koronovirüste kontrollü normalleşme süreci alınan önlemler ve tedbirler ile devam ediyor. Yerinde karar döneminde her ilin risk haritasına göre yeni önemler ve kısıtlamalar gündeme geliyor. Kontrollü normalleşmenin kapsamı Valiliklerce belirleniyor ve uygulamaya konuluyor. İstanbul'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereğince, tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile birçok yere girişte Hayat Eve Sığar  (HES) kodu zorunluluğu, uygulamaya konuldu. Peki, Peki, İstanbul'da HES kodu zorunlu olan yerler nereler? İşte HES kodu kontrolü yapılacak yerler...
 
 
HES KODU İLE KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT RESMEN BAŞLADI
 
Sağlık Bakanlığınca uygulamaya konulan HES, kontrollü sosyal hayat  döneminde şehirlerarası yolculuk, kurum ziyareti veya bireysel iletişim  gerektiren durumlarda insanların Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp  taşımadıkları bilgisinin güvenli şekilde paylaşılmasını sağlayarak salgının takibine destek oluyor.
 
İSTANBUL'DA HES KODU ZORUNLU OLAN YERLER NERELER?
 
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan karar gereğince, bugün  itibarıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlar, MEB'e bağlı resmi ve özel okullar ile  birçok yere girişte HES kodu zorunluluğu getirildi.
 
İstanbul'da ayrıca sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki  meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve  kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dahil, kişilerin bir araya  gelmesine neden olan her türlü etkinlikler (kişi başına 8 metrekare alan bırakma  ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere), kahvehane,  kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun salonları, bilardo  salonu, dernek lokali, lunapark, tematik parklar, berber, kuaför, güzellik  salonu, güzellik merkezleri, hamam, sauna ve masaj salonu, kaplıca, nikah salonu,  düğün salonu, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve  spor merkezlerine girişlerde de HES kodu kontrolleri yapılıyor.
 
Zeytinburnu ve Fatih'te kafe ve restoran işletmecileri ile berberler  de karar gereği HES kontrolü yaptıktan sonra müşterilerini içeri alıyor.
 
Restoran ve kafelerde risksiz oldukları onaylanan müşteriler içeri  alındıktan sonra, sosyal mesafe kuralları ve pandemi tedbirleri çerçevesinde  masalara yönlendirilerek servisleri yapılıyor. Kafe ve restoranlarda da yüzde 50  kapasite kuralına uyuluyor.
 

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