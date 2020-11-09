İstanbul’da HES kodu olmadan girilemeyecek noktalar açıklandı. Koronavirüs vakalarının yüzde 40’ına ev sahipliği yapan İstanbul’un bazı ilçeleri için HES kodu zorunluluğu getirildi. Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, HES kodsuz İstanbul’da hangi ilçelere girmek yasak? İstanbul’da HES kodu olmadan nerelere girilmez?

Koronavirüs salgının peş peşe yeni kararlar açıklanıyor. Bursa’da risk grubunda olan yaş aralığına getirilen kısıtlamanın ardından restoranlara da gece kısıtlaması getirildi. Bir yasak kararı da İstanbul’dan geldi. Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, İstanbul’da bazı ilçelere HES kodu olmadan girilemeyecek. İstanbul’da HES kodu olmadan nerelere girilmez? HES kodsuz İstanbul’da hangi ilçelere girmek yasak?

HES KODSUZ İSTANBUL’DA HANGİ İLÇELERE GİRMEK YASAK?

Kovid-19 önlemek amacıyla Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçede yeni tedbirleri hayata geçirdi. Bu kapsamda medyanlar bile değerlendirmeye alındı.

Esenler ilçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında biri cadde olmak üzere 2 kritik meydana açık hava olmasına rağmen yüksek risk nedeniyle kısıtlama getirildi. Buna göre bu noktalara çıkacak vatandaşların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor.

DÖRTYOL MEYDANI

Esenler'de yoğunluğu ile bilinen Dörtyol Meydanı tedbirlerin getirildiği ilk nokta. Yoğunluğu ile bilinen Dörtyol Meydanı artık HES kodu olmayan ve böylece risk durumu bilinmeyen vatandaşlara kapalı.

Dörtyol'a olduğu gibi Davutpaşa Caddesi'ne de HES kodu ile girilmesi kararı alındı.

Artan koronavirüs vakalarını önlemek amacıyla 5 Kasım'da toplanan Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçedeki vaka sayılarını azaltmak ve yayılma hızını önlemek için bir dizi tedbir aldı. Tedbirler kapsamında, kurul, Esenler'in en büyük meydanı olan Dörtyol Meydanı ile yaya sirkülasyonunun en fazla olduğu Davutpaşa Caddesi'ne Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile girilmesi kararını aldı.

ŞARTLARI KARŞILAMAYAN KİMSE ALINMIYOR

Ayrıca, ilçedeki kapalı ve açık pazar alanlarında tezgah kuran pazarcılara ve çalışanlara da HES kodu zorunluluğu getirildi. HES kodu bulunmayanlar meydan ve caddeye alınmazken, kaçak giriş yapanlara cezai işlem yapılacağı bildirildi.

BEYOĞLU BELEDİYE DE ADIM ATTI!

Beyoğlu Belediyesi ise, belediyenin hizmet binalarında ve ilçede bulunan işletmelerde zorunlu hale getirdiği "Güvenli Alan" uygulamasını semt pazarlarına da taşıdı. Proje kapsamında ilçede kurulan semt pazarlarının giriş ve çıkışlarında pazar esnafı "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden "Güvenli Alan" QR kodunu okutarak veya HES kodunu görevlilere göstererek pazarda tezgah açabilecek.