HES kodu nerelerde zorunlu, nasıl alınır?

Koronavirüs öncesi hayatımızda olmayan ancak koronavirüs sonrası hayatımızın bir parçası haline gelen uygulamalardan bir de HES kodu. Artık HES kodu olmadan birçok yere girilemiyor. Peki HES kodu nereden alını?

Koronavirüs ile birlikte hayatımıza giren HES kodunun kullanım yerleri hakkında bilgi veren Avukat Bilal Çelik, HES kodu zorunluluğu ile ilgili açıklamalar yaptı. Koronavirüs öncesi hayatımızda olmayan ancak koronavirüs sonrası hayatımızın bir parçası haline gelen uygulamalardan bir diğeri de HES kodudur. Maske gibi önceden kullanmadığımız ama marttan bu yana hayatımızda olan uygulama hastalık durumunun takibinin yanı sıra, kontrollü sosyal hayat, ulaşım, ziyaret, denetim gibi birçok konuda işlerimizi kolaylaştırmaktadır. HES kodu ile birlikte kişilerin nerelere gittikleri nerelere girip çıktıları tespit edilebilmekte; salgın süresince yaşanabilecek olumsuzluklara kişiler tedbirlere riayet etmese bile filyasyon ekipleriyle HES kanalıyla ulaşım sağlanabilmektedir.

HES kodu daha önce ulaşım, belli kamu kurumlarına girişte kullanılırken Adalet Bakanlığı’nın meydana getirdiği son düzenleme ile birlikte de Cumhuriyet Başsavcılıklarında, bölge adliyelerinde ve bölge idare mahkemelerinde giriş için HES kodu zorunlu hale getirilmiştir. Böylelikle adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişlerde HES kodu sorulacak kişilerim HES kodu bulunmaması halinde içeri alınmayacaktır. Adalet Bakanlığı konu ile ilgili mağduriyetlerin yaşanmaması adına da özellikle adliye girişlerinde çalışan sayılarını artırarak HES kodu olmayan kişilere yardımcı olunması maksadıyla da kişilerin görevlendirilmesi gerektiğini bildirmiştir. Yani adliye girişinde çalışan güvenlik ve temizlik birimlerinin yanı sıra HES kodu ile ilgilenen kişilerin olacağı ve vatandaşın bu konuda mağdur edilmemesi gayreti içerisinde olunduğu gözlenmektedir.

Daha önce adliyelere gönderilen yazılarda maskesi olmayan kişilerin içeri kesinlikle alınmaması, adliye girişlerinde ateş ölçümü yapılması ve ateş ölçümünde derece olarak 38 dereceyi geçen kişilerin içeri alınmadan sağlık kurum ve kuruluşlarına yönlendirilmesi, adliye içerisinde işi olmayan kişilerin içeri alınmaması şeklinde önlemler alınmaktaydı.

HES kodu alınması uygulama üstünden olabileceği gibi SMS yolu ile veya e-Devlet üzerinden de alınabilecektir. Alınan kodun kullanım süresi içerisinde kullanılması gerekmektedir. Aksi halde işlem geçersiz olacaktır.