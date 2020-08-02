Kurban Bayramı tatili nedeniyle şehirler arası yolculuk yapmak isteyen pek çok kişinin HES kodu alması gerekiyor. Corona virüs riski taşıyıp taşımadığının bilinmesi amacıyla geliştirilen HES kodu virüsün yayılmasını engellemek ve riskli olanların seyahat engellemek amacıyla uygulamaya konuldu. HES kodu olmayanlara şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmiyor. Peki, HES kodu nasıl alınır? SMS ile HES seyahat kodu nasıl alınır? İşte HES kodu almak için yapmanız gerekenler…

Sağlık Bakanlığı’nın corona virüs nedeniyle yurt içinde güvenli seyahat edebilmek ve bulaş riskini azaltmak amacıyla uygulamaya koyduğu HES kodu , Kurban Bayramı tatili nedeniyle sıklıkla araştırılan konular arasında geliyor. Otobüs ve uçak yolculukları için vatandaşların Hes kodunu alması gerekiyor. Peki, HES kodu nasıl alınır? SMS ile HES seyahat kodu nasıl alınır? İşte HES kodu almak için yapmanız gerekenler…

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabiliyor.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Hayat Eve Sığar mobil uygulaması Google Play Store ve AppStore üzerinden indirilebiliyor. Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilirsiniz.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI APPSTORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

HES Kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.