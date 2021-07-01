Türkiye, 1 Temmuz itibarıyla kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabını başladı. Koronavirüs kapsamında alınan kısıtlama kararı sona erdi. Kısmi normalleşme süreciyle birlikte merak edilen konulardan biri de HES kodu zorunluluğu oldu. Peki, HES kodu kalktı mı, HES kodu zorunluluğu devam ediyor mu?

Kovid-19 salgınında kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı bugün başladı. 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları başta olmak üzere alınan birçok kısıtlama kararı kaldırıldı. Kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde veya bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Koronavirüsü açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli bir şekilde paylaşabileceği HES kodu uygulamasının yeni kararlar kapsamına dahil edilip edilmediği ise merak ediliyor. Peki, HES kodu kalktı mı, HES kodu zorunluluğu devam ediyor mu?

HES kodu kalktı mı, HES kodu zorunluluğu devam ediyor mu?

Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerlerine girişte daha önce belirlenen "ateş ölçümü, HES kodu sorgulama, maske takma" tedbirleri uygulanmaya devam edilecek.