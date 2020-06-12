Sağlık Bakanlığı, corona virüsü önlemleri kapsamında yurt içinde güvenle seyahat edilebilmesi için HES kodu uygulamasını getirdi. Seyahat edebilmek için HES kodu uygulamasının getirilmesiyle, HES kodu almak mecbur mu, kod nasıl alınır? gibi soruların da ardı arkası kesilmedi. Peki, HES kodu ile yolculuk nasıl yapılır? Çocuklar için HES kodu nasıl alınır?

HES kodunun zorunlu olmasının ardından, kod başvurularına talep arttı. HES kodu corona virüs açısında yolcunun risk taşıyıp taşımadığını ve bu şekilde güvenli bir seyahat yaşanmasını kolaylaştırıyor. HES kodu, Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da SMS yoluyla alınabiliyor. İşte HES kodu ile yolculuk şartları ve detayları hakkında merak edilenler…

HES KODU İLE YOLCULUK ŞARTLARI

Hayat Eve Sığar uygulaması ile alınacak, tek seferlik kod sayesinde vatandaşların nereye gideceği, kimlerle yolculuk yapacağı kayıt altına alınacak ve birilerinde hastalık tespit edildiği takdirde o yolculukta bulunan herkesin durumu kontrol altına alınmaya çalışacak.

HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulamasından ‘HES kodu işlemleri’ bölümü üzerinden ya da SMS yöntemiyle alınabiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısında yeni uygulamayı şu sözlerle açıklamıştı: ”Vakalarımızı takip etmek için, izole olmalarını görmek üzere bir çalışma yaptık. Bu üç operatör ve BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) işbirliğiyle olan bir tablo. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde devreye girecek. Bir aplikasyon geliştirildi, hastalarımız indirmek zorundalar. “Hem takip, hem de kendi durumlarını anlık görebilecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz. Hareketliliği gördüğünde bir mesajla kendisini uyaran, evde izole olmasını hatırlatan ve devamında gerektiğinde emniyet kuvvetlerinin de devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde İletişim Başkanlığımız da açıklamalar yapmış olacak.”

Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.

Sağlık Bakanlığı'ndan uygulama ile ilgili yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

* Yakın sürede çok fazla riskli alanlarda dolaşan ve fazla kişi ile temas eden kişiye risk puanı verecek ve o kişiyi gerekirse teste gönderecek, hatta arkadaşları varsa eklenmiş senin şu arkadaşının riski yükselmiş uyarısı verecek. Test yapılıp negatif çıkarsa, riski sıfırlayacak.* Uygulama ile bulunduğunuz bölgedeki enfekte hasta yoğunluğunu görebiliyorsunuz. Aile ve yakın görüştüğünüz herkese yükletme gayretinde olunursa faydası çok olacaktır.

* Ayrıca izolasyon altında bulunanların yüklemesi kaçınılmaz. Herkesin bu uygulamayı yükleyerek kullanmaya başlaması birçok şeyin takibini, hastalık sonrasındaki temas zincirinin kolayca bulunmasını sağlayacaktır.

ÇOCUKLARA HES KODU NASIL ALINIR?

Çocuk ya da yetişkin fark etmeksizin HES kodu aynı süreç takip edilerek alınıyor.