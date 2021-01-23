HES kodu çilesi! Vatandaşlar akın etti

HES kodunun İstanbulkart'ta tanımlama işlemi 19 Ocak itibari ile sonlandı. Ancak toplu taşıma turnikeleri hata vermeye başladı. Vatandaşlar İletişim Noktaları'na akın ederken İBB Zabıta ekiplerini tartışmaları önlemek için görevlendirdi
İstanbulkart'a HES kodu tanımlama işlemlerinin 19 Ocak'a kadar ertelendi. Tanımlama işleminin bitmesinden sonra vatandaşlar toplu taşıma araçlarındaki turmikelerde 'ret' yazısıyla karşılaşınca toplu taşıma araçlarını kullanamadı. Tanımlama yaptırdıklarını belirten vatandaşlar ise İletişim Noktaları'na akın etti. Vatandaş İletişim Noktaları'nda görevli personelle şiddetli tartışmalara girince İBB personeli durumu üstlerine bildirdi. Personelin yoğun talebi sonrası İBB yönetimi Zabıta ekiplerini İletişim Noktaları'na gönderdi. Zabıta ekipleri, demir bariyerlerle güvenlik önlemleri aldığı görülürken ikili münakaşa yaşanmaması amacıyla da personeli güvenlik çemberi içine aldığı belirtildi.(Sabah)