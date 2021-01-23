HES kodu çilesi! Vatandaşlar akın etti

İBB organizasyonu yapamadı. HES kodu tanımlı kartlar hata verince vatandaş Beyaz Masa İletişim Noktaları’na akın etti.

HES kodunun İstanbulkart'ta tanımlama işlemi 19 Ocak itibari ile sonlandı. Ancak toplu taşıma turnikeleri hata vermeye başladı. Vatandaşlar İletişim Noktaları'na akın ederken İBB Zabıta ekiplerini tartışmaları önlemek için görevlendirdi