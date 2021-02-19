2021 YKS başvuruları devam ediyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci için 2021 Başvuru süreci devam ederken ilk kez başvuru yapacak adaylar sürece ilişkin detayları araştırıyor. Koronavirüs nedeniyle sınavlarda uygulamaya konulan HES kodu uygulaması YKS'ye başvuran adaylar tarafından da merak ediliyor. Peki, HES Kodu bilgisi 2021-YKS’ye başvuru yaparken zorunlu mu? İşte YKS başvurusunda HES kodu ile ilgili merak edilen soruya ÖSYM'nin verdiği cevap...
HES KODU BİLGİSİ 2021-YKS’YE BAŞVURU YAPARKEN ZORUNLU MU?
ÖSYM'nın yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"2021-YKS başvurusunu yapmak isteyen aday ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasına HES Kodu bilgisini girecektir. HES Kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, söz konusu sınavın yapılacağı günün ertesi gün veya daha ileri tarihli olması gerekiyor."