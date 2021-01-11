HES kodu akbile nasıl tanımlanır? HES kodu İstanbulkart eşleştirme ve son tarih (HES kodu olmayan toplu taşımayı kullanamayacak)

HES kodu akbile nasıl tanımlanır? Sorusu HES kodu İstanbulkart eşleştirme zorunluluğunda son tarih yaklaştıkça, artıyor. İstanbulkart ile HES kodu eşleştirmesi için son bir hafta15 Ocak'tan itibaren HES kodu eşleşmesi yapılmamış İstanbulkart'lar toplu taşımada kullanılamayacak. İşte HES kodu İstanbulkart eşleştirme ve son tarih…

HES kodu İstanbulkart eşleştirme ve son tarih araştırması hızlandı. HES kodu kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesi uygulaması 15 Ocak'ta sona eriyor. HES kodu eşleştirilmesi yapılmayan İstanbulkart'lar otobüs, metro ve vapurlarda kullanılamayacak.

HES kodu akbile nasıl tanımlanır? (İstanbulkart HES kodu eşleştirme)

Sağlık Bakanlığının HES uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul" sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemi yapılabilecek.

İşlem sırasında destek almak isteyen vatandaşlar Alo 153’e başvurabilecek.

İstanbulkart’ı İndirmek İçin;

AppStore: http://bit.ly/istanbulkart_apple

Google Play: http://bit.ly/istanbulkart_googleplay

AppGallery: http://bit.ly/istanbulkart_appgallery

Instagram: https://www.instagram.com/istanbulkart.istanbul/

Facebook: https://tr-tr.facebook.com/istanbulkart/

Twitter: https://twitter.com/istanbulkart

Covid-19 taşıyıcılarının İstanbulkartları askıya alınacak

Sağlık Bakanlığı'nca İBB'ye iletilecek olan tanısı konmuş Covid-19 taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkartları askıya alınacak.

Tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaya teşebbüs edenler, İçişleri Bakanlığı'na raporlanacak.

Öte yandan, İBB şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan henüz kişiselleştirmemiş durumda olan Anonim İstanbulkartların kişiselleştirilmesine yönelik çalışmalara da başladı. Bu tür İstanbulkart kullanıcılarına, internet ve mobil uygulama ve kısa mesaj servisi üzerinden kartlarının kişiselleştirilmesine yönelik bilgiler ve yönlendirmeler gönderilecek.

İstanbul'da toplam 34 milyon 260 bin 87 adet İstanbulkart bulunuyor. Bunların yüzde 24'e tekabül eden 8 milyon 260 bin 87 adedi kişiselleştirilmiş durumda.