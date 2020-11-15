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HES kodlu hayat! İşte illere göre zorunlu yerler...
Vaka sayısının artmasıyla birlikte koronavirüse karşı Türkiye genelinde yeni önlemler hayata geçirildi. İl ve ilçe hıfzıssıhha kurullarınca getirilen yasaklarda “HES kodu” uygulaması da yaygın olarak kullanılıyor. Bazı illerde nikah, düğün, kına gecelerine, bazı ilerde ise halı saha maçlarına, AVM’lere, kuaför, berber, güzellik salonlarına “HES kodu” zorunluluğu getirildi. İşte ülke genelinde “HES kodlu” uygulamaya geçen illerden bazıları ve uygulama alanları: