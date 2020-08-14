Herkesi ilgilendiriyor! 800 lira cebinizde kalacak...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Kullandığımız enerjinin yüzde 80'i ısınma ve soğutma için harcanıyor ancak ısı yalıtımı olmadığı için yarısı boşa gidiyor. Yalıtımla büyük bir tasarruf sağlamak mümkün. Eğer doğru işçilikle ısı yalıtımı yaptırılırsa maliyetler düşer; yılda 750-800 lira cebinizde kalır. Aynı zamanda Türkiye’de tüm konutların 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla ‘Enerji Kimlik Belgesi’ alması zorunlu hale getirildi. Bu nedenle ev alırken bu belgeyi mutlaka sorgulamanızda fayda var.

Evlerde kullanılan enerjinin yüzde 80’i ısıtma ve soğutma için harcanıyor. Bu enerjinin yarısı da ısı yalıtımı olmadığı için boşa gidiyor. Yalıtım (mantolama) sadece soğuk havalarda değil, yazın kavurucu sıcağında da enerji maliyetlerinde önemli tasarruf sağlıyor. Üstelik, sadece binaların yalıtımıyla ülke ekonomisine 9 milyar dolar lık katkı sunmak mümkün!

YARISI İSRAF EDİLİYOR

Türkiye’de kullanılan enerjinin yüzde 74’ü ithal ediliyor. 2018’de yaklaşık 43 milyar dolar olarak gerçekleşen Türkiye’nin enerji ithalatı, 2019’da yüzde 4.2 azalarak 41.2 milyar dolara düştü. Türkiye’de enerjinin en fazla tüketildiği alanların başında ise binalar geliyor. Binalarda tüketilen enerjinin de yaklaşık yüzde 80’i ısıtma-soğutma için harcanıyor. Kışın doğalgaz , yazın ise elektrik... Binada ısı yalıtımı yoksa, enerjinin yaklaşık yarısı israf oluyor.

SERİNLERKEN DE KORUYOR

Soğuk havalarda ihtiyaç duyulduğuyla ilgili genel bir anlayış olsa da yalıtım, serinlemek için kullanılan cihazların (klima gibi) harcadığı elektriği de direkt etkiliyor. Avrupa standartlarına uygun CE işaretli ürünlerle yapılan yalıtım, bu anlamda hem doğalgaz hem de elektrik tüketimini önemli ölçüde azaltıyor. Yalıtımla ısıtma amacıyla harcanan enerjiden yüzde 50, soğutma kaynaklı elektrik tüketiminden de yüzde 25-30 tasarruf sağlamak mümkün.

MALİYETLER DÜŞER

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Gökçe’nin verdiği bilgiye göre; 2019’da doğalgaz tüketiminin 14.5 milyar metreküpü konut larda gerçekleşti. Hane başı ortalama doğalgaz tüketimi 950- 1.000 metreküp oldu. Geçen yıl ısınma amaçlı doğalgaz kullanan tüketiciler, yıllık 1.500-1.700 liralık fatura ödedi. Doğru kalınlıkta malzeme seçimi ve doğru işçilikle ısı yalıtımı yaptıran ise bu maliyetleri yarı yarıya (750-800 lira) düşürebilir.

2-3 YILDA KENDİNİ AMORTİ EDİYOR

Yeni yapılan bir binada ısı yalıtımının maliyeti, toplam maliyetin yüzde 1 ila 3’ü kadar. 100 metrekarelik bir konutu olan vatandaşa yalıtım uygulamasının maliyeti, binanın özellikleri, dairenin cephe sayısı ve hangi ısı yalıtım levhasının uygulanacağı gibi unsurlara göre 7 bin lira ile 8 bin 500 lira arasında değişiyor.

Yalıtım uygulamaları ile ısıtma ve soğutma amaçlı enerji ihtiyaçları azalacağı için daha düşük kapasiteli ısıtma ve soğutma sistemleriyle ihtiyacın karşılanması mümkün oluyor. Bu durum ilk yatırım maliyetini azalttığı gibi daha az enerji kullanımı sağlıyor. Hem ilk yatırım hem de bu sürede doğalgaz ve elektrikten sağlanan tasarrufla ısı yalıtımı, kendini 2 ila 5 yılda amorti ediyor.

DOĞRU MALZEME DOĞRU USTA

Isı yalıtımında doğru malzeme seçimi ve uygulama önemli. Bunun için vatandaşlar, yaptıracakları uygulamalarda ‘CE’ belgesi ve IZODER’e üye kuruluşların denetime tabi tutularak alabildikleri ‘IZODER Kalite Onay Sertifikası’na (IKOS) sahip ürünler kullanılmasını talep etmeli. Ayrıca uygulayıcı firmaların ‘Mesleki Yeterlilik Sertifikası’ bulunan ustalarla çalışıp çalışmadıkları sorgulanmalı.

HANGİ AYLARDA YAPILMALI?

Isı yalıtımı uygulamaları ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimleri içinde yağışın olmadığı tüm dönemlerde yapılabiliyor. Yağışın olması halinde de özel önlemler alınarak uygulamalara devam edilebiliyor. Orta büyüklükte bir apartman yapısında iskele kurulumu ile başlayan süreç, hava koşullarında (yağış gibi) herhangi bir sorunla karşılaşılmazsa uygun sayıda ekiple, 1 ayda sonuçlandırılıyor.

1 OCAK İTİBARIYLA ZORUNLU

Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ile Türkiye’de tüm konutların 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla ‘Enerji Kimlik Belgesi’ alması zorunlu hale getirildi. Yeni binaların iskan alabilmesi için en az ‘C sınıfı’ Enerji Kimlik Belgesi almaları gerekiyor. Binaların ne kadar enerji harcadığını gösteren belge, aynı zamanda sınıfını da belirliyor. Enerji sınıfı A-G arasında değişiyor. ‘A’ en verimliyi ifade ediyor. Ev alırken mutlaka bu belgeyi de sorgulayın. Belge yoksa mülk sahibinden almasını talep edin.

300 BİN KONUTLA 425 MİLYON LİRA KÂR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıkladığı yeni eylem planı çerçevesinde, her yıl 300 bin konutun mevcut mevzuatlara uygun olarak yalıtılması durumunda sağlanacak yıllık enerji tasarrufu, yaklaşık olarak ısıtma için 97.5 milyon metreküp doğalgaz ve soğutma için yaklaşık 314 milyon kilovatsaat elektrik enerjisine karşılık geliyor.

Isıtma ve soğutma birlikte değerlendirildiğinde elde edilecek tasarruf miktarı, yaklaşık 220 bin ton eşdeğeri petrol seviyesinde. Bu da yılda 425 milyon lira verimlilik anlamına geliyor. Dolayısıyla 5 yıllık bir süre içerisinde 6 milyar liranın üzerinde tasarruf söz konusu.

EVİN DEĞERİ DE YÜZDE 15 ARTIYOR

Isı yalıtımının evin değerini yüzde 15 artırdığına dikkat çeken Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERIMDER) Başkanı Çağdaş Korkmaz ise bu konuda şunları söyledi: “Örneğin tüketicinin satın aldığı 500 bin liralık konuta ortalama 7.500 liralık ısı yalıtım uygulaması yapıldığı takdirde değer artışı 75 bin liraya çıkıyor. Tüketici ısı yalıtımı için harcadığı maliyetin 10 katını, konut değer artışı olarak geri kazanıyor.” Posta/Bilal Emin Turan