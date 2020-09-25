Herkesi ilgilendiriyor! 510 lira cebinizde kalacak...

Türkiye'de yaşayan herkesi ilgilendiriyor. Yılda 450-510 liranız cebinizde kalacak. Kombide alınacak basit önlemlerle doğalgaz faturanız yüzde 30 oranında düşüyor. Uzun vadede ise kombinin 15 yıllık kullanım süresine bağlı olarak 6-7 bin liralık avantaj oluşuyor.

Sadece kombi özelinde alınacak basit önlemlerle, doğalgaz faturasını yıllık yüzde 30 düşürmek mümkün. Ortalama hane başına gaz tüketimi yıllık 1.500-1.700 lira. Yani 450-510 lira cepte kalabilir. Kombi kullanım süresi 15 yıl olduğu için toplamda ise 6-7 bin liralık avantaj oluşuyor. Tasarrufta günü kurtarmak yerine, uzun vadeli hesap yapın...

Hane başına 1.700 TL

Türkiye’de geçen yıl doğalgaz tüketiminin 14.5 milyar metreküpü konutlarda gerçekleşti. Hane başı ortalama doğalgaz tüketimi ise 950-1.000 metreküp oldu. Isınma amaçlı doğalgaz kullanan tüketiciler, yıllık 1.500-1.700 liralık fatura ödedi. Bu paranın cepten daha az veya daha çok çıkmasını sağlayan ise evdeki ısı sisteminin kalbi olan ‘kombi’.

Çoğu eski tip cihaz

Evlerde 15 milyon adet kombi kullanılıyor. Ortalama kombi ömrü ise 15-17 yıl arasında değişiyor. 20 yıla ulaşan örnekler de var. 15 milyon kombinin ise sadece 3 milyonu yoğuşmalı. Geri kalanlar daha çok enerji harcayan, konvansiyonel olarak tabir edilen kombilerden oluşuyor. Haliyle doğalgaz tüketimi fazla. Yaşlı bu cihazlar daha düşük ısı verimliliği ile elektrik ve gaz maliyetinin artmasına neden oluyor.

Periyodik bakım şart

Hele bir de periyodik bakım yapılmıyorsa, oluşturduğu güvenlik riski hepsinden daha önemli hale geliyor. Havaların serinlemeye başladığı bugünlerde, kasım ayından önce kombilerin elden geçrilmesi hem hayati hem de daha düşük faturalar için elzem. Kombiyle ilgili gözden kaçan detayları, merak edilenleri, evimizi ve cebimizi ısıtan önerileri E.C.A. Emas Makina Sanayi AŞ Genel Müdürü Mehmet Özokumuşoğlu’ndan dinledik.

Ömrünü uzatır

Düzenli periyodik kombi bakımları yüzde 30’lara varan enerji ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Periyodik kombi bakımının tüketiciye sağladığı en büyük maddi katkı, kombinin ömrünü uzatması.

Mutlaka yetkili servis!

Kombi alırken tercih edilen markanın güçlü bir servis ağının olmasına da dikkat edilmesi gerekiyor. Kombiniz hangi marka olursa olsun, bakım için mutlaka markanın yetkili servisini tercih edin. Merdivenaltı olarak tabir edilen ve kendilerini servis noktası olarak gösteren firmalara ve kişilere itibar etmeyin. Kombilerde en büyük mağduriyet servis dışında hizmet alımlarından kaynaklanıyor. Üstelik bunun maliyeti de bir hayli fazla oluyor.

100-250 TL arasında

Yetkili servislerin kombi bakım maliyetleri, ürün model ve markalarına göre 100-250 lira aralığında değişiyor.

Yeni ürün cazibesi

Kombi kullanım ömrü uzun olsa da son dönemde yeni kombilerdeki tasarım ve teknoloji üstünlüklerinin tüketiciye sağladığı tasarruf ve konfor avantajları göz önüne alınırsa, bu sürenin daha da kısa tutulmaması tüketicinin yararına.

Yoğuşmalı daha avantajlı

Türkiye’de 21 Nisan 2018’de uygulamaya konulan ‘ErP’ (enerji ilişkili ürünler direktifi) yönetmeliğinden sonra yoğuşmalı kombi üretim ve satışı zorunlu hale gelmişti. Artık yeni satılanların hepsi (stokta kalanlar hariç) yasal olarak yoğuşmalı. Ancak bu tarihten önce alınan milyonlarca kombi var. Bu cihazların yoğuşmalı kombilerle değişimi, yüzde 30’a varan enerji ve yakıt tasarrufu sağlıyor. ErP özellikli yoğuşmalı kombilerin fiyatı 3 bin 500 liradan başlıyor. Böylece yeni kombi kendini 7-8 yılda amorti edip, konfor sağlıyor.

İdeal basınç değeri

Yıllık bakım dışında kombilerde ideal basınç değeri (1.5-2 bar arasında olmalı) tüketici tarafından periyodik olarak kontrol edilmeli ve gerektiğinde yükseltilmeli.

1 derecenin etkisi yüzde 6-7

Kombide verimli kullanım için en uygun konfor sıcaklığı 20-21 derecedir. 1 derece düşük sıcaklığa ayarlamanız yüzde 6-7’ye varan oranda doğalgaz tasarrufu yapmanızı sağlar.

Filtre ve radyatör suyu değiştirilmeli

Kombi bakımına ilaveten filtrelerin periyodik olarak temizliğinin yapılması, radyatör suyunun profesyonellerce değiştirilmesi ve havasının alınması verimli ısıtma için önemli.

Kapalı dolapta olması...

Kombinin kapalı dolapta çalışması verimliliği açısından olumsuz bir durum teşkil etmiyor. Kombi dolabının servis müdahalesine izin verebilecek şekilde planlanması yeterli.

Baca temizliği de önemli

Baca, yanma için gerekli havanın dış ortamdan alınması ve atık havanın atmosfere taşınması açısından önemli. Bacanın tıkanık olması veya tozlanması elektrik ve gaz tüketimini artırır. Tozun cihazın mekanik aksamlarına zarar vermesi de olası. Bu yüzden periyodik baca temizliği ve orijinal baca ve aksesuar kullanımı önemli.

Oda termostatı

Elektrik ve gaz tüketimini düşürmek için kombideki dur-kalk miktarını mümkün olan oranda azaltmak ve oda termostatı, dış hava sensörü gibi ilave kontrol aksesuarlarını kullanmak, kombinin daha ideal koşullarda çalışmasını sağlar.

Metrekareye göre seçim şart

Kombinin kapasitesinin evin metrekaresi, baktığı cephe/yön gibi özelliklerle uyumlu olması gerekiyor. Örneğin alanınızın metrekaresine yeterli olmayan bir kapasitede satın aldığınız kombi, ısı verimi sağlamadığı gibi faturaların da şişmesine yol açar.

İkinci elden uzak durun

Kombi fiyatlarının arttığı bugünlerde, garantisi bulunmayan, genellikle yetkili bir servis tarafından bakım ve onarım desteği almamış ürünler ikinci el olarak ve uygun fiyatlarda satılıyor. Bu tip cihazlar çoğu zaman fonksiyonlarını yerine getiremiyor ve kalibrasyonları tam olmadığında yüksek gaz sarfiyatına yol açabiliyor.

Sessizlik ve kolay kullanım

Kombinin sessiz çalışma özelliği, kolay kullanımı ve garanti süresinin uzun olması da tercihte dikkate alınmalı. Posta/Bilal Emin Turhan