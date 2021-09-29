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Herkes ‘yapamazsın’ dedi ama o başardı! Prostat sorununa ilaç
Herkes ‘burada yetişmez’ dedi ama o yetiştirmeyi başardı. İnsan sağlığına büyük faydaları var. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor; cilde, saç sağlığına, prostat ve idrar yolu enfeksiyonlarına karşı çok faydalı. Yüksek miktarda C vitamini içeriyor. Elazığlı girişimci, bahçesine Afrika kavunu olarak bilinen kiwano meyvesini yetiştirmeyi başardı.
Elazığ’da Telha Tanyıldızı (37), bahçesine Afrika kavunu olarak bilinen kiwano meyvesinin tohumunu ekti. Ürün vermeye başlayan kiwanonun yanı sıra diğer tropikal meyvelerin tohumlarını da eken Tanyıldızı, "Bu tohumların Elazığ'da olmayacağı yönünde yorumlar ve şevk kırıcı söylemler duydum. Ama bundan sonra tohumlarımızı ektik, bitkilerimiz büyümeye başladı" dedi.