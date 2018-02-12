Herkes şokta! Genç kız 16,8 kilo!

Japonya, büyükbabası tarafından aç bırakılarak bir deri bir kemik kalmış olan bir genç kızın internette yayınlanan fotoğrafını konuşuyor.

İnternette dolaşmaya başlayan bir fotoğraf son günlerde Japonya 'da gündeme oturmuş durumda. Bir Japon kadının adeta eriyip bitmiş halini gösteren fotoğrafın gizemi ise henüz tam olarak çözülmüş değil.

TAM 16,8 KİLOYA DÜŞTÜ

Adeta iskelete dönmüş olan kadının büyükbabası tarafından eve kapatılıp uzun süre aç bırakıldığı iddia ediliyor. 16.8 kilograma kadar düşen genç kızın hali görenlerin ağzını açık bırakıyor.

10 YIL ÖNCE ÇEKİLMİŞ

Fotoğrafın 10 yıl önce çekildiği iddia edilmekle birlikte, zar zor ayakta duran kadının kimliği ve başına gelenler henüz doğrulanabilmiş değil.

TAMAMEN İYİLEŞTİ

Yerel Kyoto gazetesinde çıkan haberler, kadının polisler tarafından dramatik bir şekilde kurtarıldıktan sonra tamamen iyileşme gösterdiğini iddia ediyor. Doktorların hastaneye götürüldüğünde kızın durumu için" Ölüme 10 dakika kala" yorumu yaptığı söyleniyor. Şu an 20'li yaşlarında olan kadın şu anda büyük babasının ne yaptığı ve nerede olduğu ile ilgili bilgi vermekten kaçındı.