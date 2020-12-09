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Herkes şaşkına döndü! Bir anda...

Herkes şaşkına döndü! Bir anda... Almanya'da Merkel'in kürsüye çıktığı parlamento görüşmelerinde kadın bakanın başına gelenler oturuma damgasını vurdu.
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