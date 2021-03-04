04 Mart 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.538 0.46 EURO 8,9890 0.03
USD 7,4960 0.68 ALTIN 409,140 -0.34
CANLI BORSA
TÜMÜ

Herkes öldü sanıyordu! Gerçek çok başka çıktı

DHA |  04 Mart 2021 Perşembe - 19:49 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 19:49

Düzce'de vatandaşlar, arsada hareketsiz halde yatan kişinin öldüğünü sanınca polise haber verdi. Polis ekipleri, yatan Ahmet K.'nin ölü değil, alkollü olduğunu belirledi. Ahmet K., uyandırılıp evine gönderildi.


Düzce'ye bağlı Çay Mahallesinde bulunan arsada çimlerin üzerinde hareketsiz halde yatan kişiyi görenler, müdahale etti. Bu kişi hareketsiz halde yatmayı sürdürünce, mahalleli öldüğünü düşünerek durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  Polis ekipleirnce yapılan kontrolde bu kişinin Ahmet K. olduğu tespit edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ahmet K.'nin alkollü olduğu ve uyuyakaldığını tespit etti. Ahmet K. ekipler tarafından uyandırılıp, evine gönderildi. 

ETİKETLER

Düzce arsa polis
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.