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Herkes merakla bekliyordu! Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği aşının prospektüsü açıklandı!
İngiltere'de Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı BNT162b2'nin kullanım kılavuzu açıklandı. Prospektüste aşının gebeliğe, alerjisi olan ve yakın zamanda çocuk sahibi olmak isteyenlere etkisiyle ilgili pozitif veya negatif bir değerlendirme yapılamadığından herhangi bir uyarı yer almadı.
Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin BioNTech isimli firması ile ABD'li Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı BNT162b2'nin kullanım kılavuzu açıklandı.