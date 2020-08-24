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Herkes merak ediyor! Fenomenin sevgilisi...

Herkes merak ediyor! Fenomenin sevgilisi... Enes Batur ile yeni sevgilisi Ecenaz Üçer, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki alışveriş merkezi çıkışı kameralara takılmışlardı.
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