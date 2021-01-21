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Herkes bunu konuşuyor! Gündem: '21.21.21'

21 Ocak 2021 Perşembe - 22:51 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 22:51

Bugün 21'inci yüzyılın 21'inci yılı. Saatler 21.21'i gösterdiğinde sosyal medyada '21. 21. 21' en çok konuşulan konu oldu. Birçok ünlü sanatçı, siyasetçi saat 21.21'i gösterdiğinde paylaşımda bulundu


Siyasilerin ve sanatçıların da aralarında bulunduğu binlerce sosyal medya kullanıcısı, Twitter'dan temennilerini paylaşıyor.
 
İŞTE 21.21.21 PAYLAŞIMLARI
 
Ordu Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler "21. yüzyılın 21. yılının 21. gününde saat 21.21'de de şehrimiz ve ülkemiz için düşünmeye, üretmeye ve çalışmaya gayretle devam ediyoruz" tweet'i attı.
 
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, "Vakitlerden Diyarbakır 21. Asrın, 21. Yılı, 21. Günü, Saat 21.21 Diyarbakır. 21'deBuluşalım" şeklinde bir tweet ile katıldı.
 
Ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal da "21. yüzyılın 21. yılının 21. gününde saat 21’de gelecek güzel günlere, en iyi dileklerimle..." paylaşımında bulundu.
 
Belediyeler de resmi Twitter hesaplarından paylaşımlarda bulunarak bu furyaya katıldı.
 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi: Bugün 21. Yüzyılın 21. Yılının 21. Günü’nde saat 21.21 6000 yıllık geçmişinle nelere tanıklık ettin Medeniyetlerin Beşiği Kayseri. Yarınlar senin Kayseri 
 
Lüleburgaz Belediyesi: 21.yüzyılın 21.yılı 21.günü Saat 21.21 de Geceye bir güzellik bırakalım.

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