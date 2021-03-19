20 Ocak 2021'de ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Biden, bugün Georgia eyaletine bağlı Atlanta kendine yapacağı ziyaret öncesi Andrews Askeri Hava Üssünde görüntülendi. Basının sorularını yanıtladıktan sonra uçağın merdivenlerini çıkmaya başlayan Biden'ın ayağının üç kere takılması sonucu yere kapaklandığı anlar ülke basınında ve sosyal medyada gündeme oturdu.
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- Herkes bunu konuşuyor! Biden'ın üç kere düşmesi olay oldu
Herkes bunu konuşuyor! Biden'ın üç kere düşmesi olay oldu
AA | 19 Mart 2021 Cuma - 20:22 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 20:22