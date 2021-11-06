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Hera Aslan'ın Ozan Doğulu'ya 'eşim' demesi dikkat çekti! 'Sadece nikahımız yok'
Kendisinden 17 yaş büyük Ozan Doğulu ile dört yıldır aşk yaşayan şarkıcı Hera Aslan (32), özel hayatı hakkında konuşurken, ünlü aranjör için 'eşim' demesi dikkat çekti.
Hera Aslan, önceki gece Bomonti'de bir mekanda sahneye çıktı. 32 yaşındaki güzel şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.