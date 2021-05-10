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Her yıl katlanarak artıyor! 90 milyar doları aştı

10 Mayıs 2021 Pazartesi - 18:01 | Son Güncelleme : 10 05 2021 - 18:01

Koronavirüs dönemi pek çok şirket ve sektöre yaradı. Bu sektörlerden biri olan mobil oyun sektörü ise her yıl büyümesini katlayarak artırmayı başarıyor. En son rakamlara göre 90 milyar doları aşan tahminler, ilerleyen yıllarda daha da artacağına işaret ediyor.


Konu hakkında her geçen gün yeni araştırmalar yayımlanıyor. Newzoo tarafından hazırlanan yeni araştırma raporuna göre, 2021 yılındaki tahminlerde küresel oyun pazarının 175.8 milyar dolar kazanması bekleniyor. Küresel oyun pazarında küçük de olsa dalgalanmalar bulunuyor ancak mobil oyun pazarı hiç olmadığı kadar yükselmeye devam ediyor. 
 
MOBİL OYUNLAR REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR
 
Aynı raporun devamında ise 2023 yılına kadar 200 milyar dolardan fazla gelir getirmesi beklenen oyunlara bir darbe Apple'dan gelmişti. Apple yeni gizlilik politikası sebebiyle App Store tarafında işlerin değişmesine neden olmuştu. Bu sebeple mobil oyun tarafına 'bir darbe' vuracağı söyleniyor. 
 
 
2021 yılında küresel pazarda kazanılan gelirlerin 175.8 milyar dolar olacağı bunun 90.7 milyar dolarının mobil oyunlar olduğu göz önüne alındığında akıllı telefonlardan oynanan oyunların önemi ortaya çıkıyor. Mobil oyun pazarı 2019 yılından bu yana toplamda yüzde 23.1 oranında artış gösterdi. 
 

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