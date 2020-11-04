Havaların iyice soğumasının ardından şehir merkezlerinde soğuk hava hakim olurken, bazı bölgelerin yüksek kesimleri beyaza büründü. İnegöl'e bağlı Çiftlik yaylası da bunlarda biri. Yayla beyaz örtüyle kaplanırken ortaya muhteşem görüntüler çıktı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla böyle görüntülendi.
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- Her yer beyaza büründü! Herkes telefona sarıldı
Her yer beyaza büründü! Herkes telefona sarıldı
İHA | 04 Kasım 2020 Çarşamba - 19:34 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 19:34