Her şeyi bir bir itraf etti! 'Sopa ile istismarda bulundu'

Türkiye'nin konuştuğu 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili olayda şok eden gelişmeler yaşandı. Müge Anlı'nın soruları karşısında köşeye sıkışan anne Gülizar Amenet flaş itiraflarda bulundu. İtiraflar sonrası polis Gülizar Amenet ile sevgilisi Hami Kıcı'yı gözaltına aldı.

Geçtiğimiz Nisan ayında 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti.9 yaşındaki oğlu Şiar Kılıç'ın babası oğlunun şüpheli ölümünün netlik kazanması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

İTİRAFLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Soruşturmanın seyrini değiştiren ifade Gülüzar Amanet ve Hami Kıcı'nın gittiği hastanedeki doktordan geldi. Doktorun ifadesinin ardından Müge Anlı ve ekibi canlı yayında sorularıyla anne Gülüzar Amanet'i köşeye sıkıştırdı. Canlı yayın sonrası Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili Gülüzar Amanet'ten şoke eden itiraflar peş peşe geldi.

EMNİYET GÜÇLERİ HAREKETE GEÇTİ

Yayın sonrası Müge Anlı'ya konuşan Gülüzar Amanet, yangından önce Hami'nin, 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ı çivili sopa ile dövdüğünü ancak evi yakarken görmediğini ifade etti. Gülüzar'ın itirafının ardından Hami, Gülüzar'ın yanında olmadığını belirterek stüdyoyu terk etti ve yan stüdyoya geçti.

Gülüzar Amanet'in itirafları emniyet güçlerini harekete geçirdi.

"ŞİAR ÖLDÜ DİYE BIRAKIP HASTANEYE GİTTİK"

Hami'nin dövdüğü Şiar'ın ağzından yeşil sıvılar geldiğini belirten Gülüzar Kılıç, çocuğun daha sonra kendinden geçtiğini itiraf etti. Hami'nin bunun üzerine şekerinin çıktığını belirten Gülüzar, sevgilisiyle hastaneye gittiklerini söyledi.

GÜLÜZAR İĞRENÇ TACİZİ İTİRAF ETTİ!

Ardından gelen cinsel istismar itirafı ise tüyler ürpertti. Gülüzar Amanet, sevgilisi Hami'nin, 9 yaşındaki Şiar'a odun ile cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etti.