16 Nisan 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.408 0.03 EURO 9,6830 0.80
USD 8,0690 0.78 ALTIN 461,240 1.53
CANLI BORSA
TÜMÜ

Her şeyi ailesine anlattı! Mahalle arasındaki tuvalette iğrençlik

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) |  16 Nisan 2021 Cuma - 18:22 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 18:22

Kayseri'de mahalle arasındaki tuvalette E.Ç. (13) isimli erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan N.G. (40) 20 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.


N.G., para verme vaadiyle tuvalete götürdüğü E.Ç.'ye cinsel istismarda bulundu. Çocuğun durumu anlattığı annesinin şikayeti üzerine gözaltına alınarak tutuklanan N.G., Kayseri 3üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Mahkeme heyeti sanık N.G.'ye, 'cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'sarkıntılık' suçlarında 20 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

ETİKETLER

Kayseri tuvalet cinsel istismar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.