Her şey hazır! Afrin harekatı...

Afrin harekatı için tüm planlar hazırlandı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen ve çoğu özel eğitimli personelden oluşan yaklaşık iki tugay büyüklüğünde askeri personel harekatda görev alacak. Afrin harekâtı, Fırat Kalkanı’ndan farklı özelliklere sahip. Fırat Kalkanı’nda terör örgütü DEAŞ’a yönelik süpürme harekâtı icra edilmişti. Afrin’de ise PKK/PYD’ye ‘kuşatma harekâtı’ uygulanacak. TSK, Afrin’deki teröristleri kuzeyden, batıdan, doğudan ve güneyden (Hatay, Kilis, Azez, Tel Rıfat, İdlib) kuşatacak. Özellikle Tel Rıfat ve Minnığ Havaalanı bölgesinden terör örgütünün lojistiğinin kesilmesiyle kuşatma tamamlanacak. Harekatın en önemli amacı, örgütün ana damarını kesmek ve köşeye sıkıştırarak teslim olmaya zorlamak olacak. Burada da sivil halkın desteği büyük önem kazanıyor. Son dönemdeki yoğun harekat duyurularının, zarar görmemeleri için sivil halkın bölgeyi terk etmesine yönelik olduğu belirtiliyor.

BAB’DAN ÇOK FARKLI

Afrin harekatı, coğrafi şartlar açısından da Bab’dan farklı olacak. Azez-Cerablus-Bab ekseninde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, bölgenin uygun arazi yapısı dolayısıyla zırhlı kuvvetler ağırlıklı olarak gerçekleştirilmişti. Ancak Afrin, daha sarp, kayalık ve ağaçlık bölge olduğu için harekât ‘hava destekli kara harekatı’ olarak planlanıyor. Dolayısıyla harekatda daha çok komando, özel kuvvet ve piyade birlikleri görev alacak. Özellikle dağlık alanlarda teröristlerin kaçışlarına karşı da hava unsurlarına ihtiyaç duyulabileceği belirtiliyor. Sivil hassasiyeti ve teröristlerin az sayıda gruplarla hareket ettikleri değerlendirildiğinde özellikle silahlı İHA’ların daha faal kullanılması planlanıyor. Sınır bölgelerindeki zırhlı birlikler ise daha çok ‘uzaktan destek’ görevi icra edecek.

METİN TEMEL YÖNETECEK

Hatay sınırında, Afrin kuzeydoğusundaki Hassa bölgesi istikametinde PKK’lıların varlık gösterdiği Amanos dağ silsilesinde özel eğitimli komandolardan yararlanılacak. Kuşatma harekâtında teröristlerin Afrin Amanoslarından Türkiye’ye kaçışlarının önü de kesilecek. Yine bomba dolu tüneller, tuzaklamalar, EYP’lere karşı SAT komandoları da harekât boyunca görev ifa edecek. Harekatı Fırat Kalkanı Harekâtı’nın kahramanı 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel yönetecek. Temel, gerek İdlib’de kontrol noktaları kurulması çalışmalarını gerekse Afrin için yürütülen hazırlıkları bizzat sevk ve idare ediyor. Harekata Türk Silahlı Kuvvetleri’nce eğitilen Özgür Suriye Ordusu güçlerinden yaklaşık 5 bin kişi katılacak. Öncü kuvveti oluşturacak ÖSO, TSK desteğiyle Afrin’i terör unsurlarından arındıracak. Yine PKK/PYD işgaline karşı Münbiç’te ayaklanan aşiretlerin de Fırat’ın doğusundan ve Münbiç’ten yönelebilecek muhtemel tehdide karşı tedbir alması planlanıyor.

Eller tetikte

Afrin harekatı dolayısıyla terör örgütünün muhtemel tehdit ve tacizlerine karşı 911 kilometrelik Suriye sınırı boyunca gerekli güvenlik tedbirleri alındı. ABD’nin verdiği yeni nesil silahlarla donatılan PKK’nın sınır tacizlerine karşı Fırat’ın doğusundan başlayarak emniyet tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yine Münbiç bölgesi ve Fırat’ın doğusundan Fırat Kalkanı’nda tesis edilen güvenli bölgeye yönelik taciz ve tehditlere karşı da gerek sınır içinden gerekse sınır gerisinden en üst düzeyde önlemler alındı.

Afrin’deki dağlık arazide teröristlerin imhası için silahlı insansız hava araçlarından yararlanılacak. Terör örgütünün işgalindeki bölgeye yönelik harekâtın Hassa, Reyhanlı, Kilis, Azez, Mare, Tel Rıfat ve İdlib yönlerinden aynı anda yürütülmesi bekleniyor.

Vurulacak yerler belli

Afrin’deki bütün terör hedefleri İHA’lar, sınır gözetleme vasıtaları ve alandaki ekiplerce tek tek tespit edildi. Terör örgütüne ait mevziler, doçka, makineli tüfek ve zırhlı araçların bulunduğu noktalara ilişkin koordinatlar hazır bekletiliyor. Bölgede PKK’lıların her hareketi anlık olarak izleniyor ve yeni mevzilenmelere karşı da koordinatlar yenileniyor. Gerek Güneydoğu’daki hendek terörüyle mücadelede elde edilen tecrübeler gerekse Fırat Kalkanı’nda DEAŞ’ın şeytani tuzaklarına karşı verilen mücadelenin getirdiği operasyonel katkılar düşünüldüğünde terör örgütünün açtığı tüneller, EYP tuzakları, sivil halkı canlı kalkan yapması gibi her türlü hamlesine karşı Türk askeri göreve hazır bulunuyor.

DEAŞ’ı devreye soktular

Türkiye Afrin’e operasyon hazırlığı yaparken, kirli eller “bitirildi” denilen DEAŞ’ı devreye soktu. Türkiye sınırındaki Azez’e sızmaya çalışan DEAŞ canlı bombaları, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları tarafından yakalandı. ÖSO unsurları, kontrol noktasında şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu. Kontrol sırasında kamyona yüklü su tankerlerinin kapaklarının açtırılması üzerine içinden çıkan 10 kişi kaçmaya başladı. Çıkan çatışmada üzerlerinde bomba yüklü yelekler bulunan 4 teröristten 3’ü öldürüldü, biri üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Yanlarında 10 yaşında bir çocuk bulunan 3 kadın ve 2 erkek teslim oldu. (Yeni Şafak)