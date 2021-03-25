Her şey bu kapının ardında saklı… Adliyenin 19 'kozmik' odası!

FETÖ'ye ait bir dolarlar, Reina saldırganının katliam silahı, 100 milyon dolarlık uyuşturucu ve daha fazlası. CNN Türk muhabiri Sema Akbulut ve kameraman Ahmet Akpolat, o materyallerin üst düzey güvenlikle saklandığı adliyedeki belge odalarına girdi.

Çağlayan Adliyesi’nde bugüne kadar adliyede binlerce dava görüldü. Sanıklardan sayısız suç materyalleri ele geçirildi. Hepsi de İstanbul Adalet Sarayı’ndaki adli emanet odasında muhafaza ediliyor.

Türkiye gündeminde büyük yankı uyandıran davaların delillerinin saklandığı bu odalar ise üst düzey güvenlik önlemleri ile korunuyor: Bizim depoların hem içinde hem dışında hem koriorlarda kameralarımız var bu depolara manyetik kartlarla giriliyor, bazı depolara şifre ile giriliyor. Emanet memurları dışında kimse giremiyor.

CNNTURK EKİBİ İÇERİ GİRDİ

Gizli belgelere götüren ilk kapıdan girmemiz ile 19 oda karşımızda. ilki uyuşturucu odası. Kapının açılması ile birlikte buranın uyuşturucu odası olduğunu net bir şekilde anlıyorsunuz çünkü içeri girdiğiniz andan itibaren ağır bir uyuşturucu kokusu burnunuza geliyor: Operasyonlarda yakalanan uyuşturucular burada muhafaza ediliyor yaklaşık olarak 100 milyon dolar lık uyuşturucumuz var. Mahkeme sonucunda ise uyuşturucular valiliğe teslim ediliyor ve imhası gerçekleşiyor.

FETÖ OPERASYONLARININ DELİLLERİNİN SAKLANDIĞI ODA

Silahlar, dokümanlar, materyaller var. FETÖ sanıklarını ele veren ve üzerlerinden çıkan şifreli bir dolar da yine bu odanın içerisinde saklı. Sadece bunlar da değil, bilgisayarlar, yazışmalar, bylock dosyaları hepsi bu odada: Burada bizim bir kasamız var bu kasamızda ise tapeler var önemli dokümanlar var çok gizli evraklar var...

DİĞER BİR ODA İSE SİLAH ODASI