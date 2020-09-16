Her dört kadından birinde görülüyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Murat Alpay, 40 yaş üzerinde her dört kadından birinde görülebilen idrar kaçırma probleminin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pek çok kadının yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini bildirdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Murat Alpay yaptığı açıklamada, idrar kaçırma probleminin, kadınların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekerek, “İdrar kaçırma, kontrol edilemeyen ve istemsiz idrar tutamamadır.

Bu durumu yaşayan kadınlar, idrar kaçırdığı için sosyal ortamlarda mahçup olma korkusuyla evden daha az çıkabiliyor, kendi içine kapanabiliyor ve özgüven eksikliği hissedebiliyor. Çoğunlukla uzun süreli ev dışında kalmak istemiyorlar ve gittikleri yerde de ilk yaptıkları tuvaletin yerini aramak oluyor. Ayrıca cinsel hayatlarında sıkıntı yaşayabiliyor.

İdrar kaçırma problemi olan birçok hasta utanma duygusuyla, idrar kaçırmanın yaşlanmanın doğal bir sonucu olduğu yanılgısıyla veya güncel tedavi seçeneklerinden habersiz olma nedeni ile hekime başvuru yapmıyor ve tedavi şansını kaybediyor. İdrar kaçırma problemi yaşayan kadınların, kendileriyle aynı problemi yaşayan birçok kadın olduğunun bilincinde olmaları ve tedavi olmaları halinde, bu sorundan tamamen kurtulabileceklerinin bilincinde olmaları, bu noktada büyük önem taşımakta. Dolayısı ile idrar kaçırma problemi yaşayan tüm kadınların bir sonraki sağlık kontrollerinde hekimlerine şikayetlerini açıkça söylemelerini ve yardım almalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Risk faktörleri

Kadınlarda görülen idrar kaçırma türlerinden söz eden Op. Dr. Murat Alpay, “Risk faktörleri arasında; ileri yaş, sigara içme, doğum yapma, menopoz, aile hikayesi, geçirilmiş rahim alınma ameliyatı, pelvik organlarda sarkma, obezite, gebelik , kabızlık, idrar yolu enfeksiyonu, aşırı çay-kahve-sıvı tüketimi, ilaç kullanımı, bazı nörolojik ve bağ dokusu hastalıkları bulunuyor. Başka alt tipleri bulunmakla beraber kabaca idrar kaçırmayı üç gruba ayırabiliriz. Birinci grup; karın içi basıncını artıran faktörlerle (öksürme, hapşırma, ağır kaldırma merdiven çıkma gibi) beraber olan stres tipi idrar kaçırma, ikinci grup; ani sıkışma hissi ile beraber tuvalete giderken yetişememe tarzında olan urge tipi idrar kaçırma ve üçüncü grup; her ikisinin bir arada görüldüğü miks tip idrar kaçırmadır” açıklamasında bulundu.

Tedavi yöntemleri

İdrar kaçırma probleminde uyguladıkları tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Murat Alpay, “Tedavi yöntemleri idrar kaçırmanın tipine göre değişmekle beraber hastalarımıza davranışsal tedaviler, hayat tarzı değişiklikleri, pelvik taban kaslarını güçlendirici egzersizler, mesane eğitimleri, botoks enjeksiyonları, ilaç tedavileri ve cerrahi tedaviler uygulayabilmekteyiz” dedi.